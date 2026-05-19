İletişim Başkanı Duran'dan 19 Mayıs mesajı: Gençlerimizin azmi güçlü Türkiye hedefinin en önemli dayanağıdır

12:2719/05/2026, Salı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gençlerimizin azmi, çalışkanlığı ve ülkesine duyduğu bağlılık; güçlü ve büyük Türkiye hedefinin en önemli dayanaklarından biridir. Bilimde, teknolojide, sporda ve hayatın her alanında ortaya koydukları başarılar, yarınlara dair umutlarımızı daha da büyütmektedir" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla NSosyal'deki hesabından mesaj yayımladı.

19 Mayıs'ın, bir milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği kararlılığın, inancın ve yeniden şahlanışının simgesi olduğunu vurgulayan Duran, mesajında şunları kaydetti:

"Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, milletimizin ortak iradesiyle kısa sürede bağımsızlık mücadelesinin en güçlü sembolü haline gelmiştir. Gençlerimizin azmi, çalışkanlığı ve ülkesine duyduğu bağlılık; güçlü ve büyük Türkiye hedefinin en önemli dayanaklarından biridir. Bilimde, teknolojide, sporda ve hayatın her alanında ortaya koydukları başarılar, yarınlara dair umutlarımızı daha da büyütmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum"


