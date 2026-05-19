Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 19 Mayıs mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Milli Mücadele'ye milat olan 19 Mayıs 1919'un, milletin hürriyet arzusunun ve esareti reddeden karakterinin yeniden şahlandığı önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Vatanın her bir köşesinin işgal edilip karanlığa sürüklenmek istendiği günlerde aziz milletin direniş ruhunun, Anadolu'nun dört bir yanında yeniden hayat bulduğunu, inanç, umut, cesaretle sergilenen asil bir mücadele sonucunda büyük bir zafer elde edildiğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya tarihinde emsaline az rastlanır bu mücadele, aynı zamanda milletimizin kendi inanç ve değerleriyle özgürce geleceğe yürüme iradesinin de tüm dünyaya ilanı olmuştur. Bugün şanlı bayrağımızın gölgesi altında onurlu bir şekilde hayat sürdüğümüz bu topraklar, bu bağımsız güçlü Türkiye, ecdadımızın din, vatan ve mukaddesat uğruna ortaya koyduğu istiklal mücadelesinin bir eseridir. Zulme karşı verilen ve tarihe altın harflerle kaydedilen bu asil mücadeleyi hafızamızda daima canlı tutarak ecdadımızın bizlere emanet ettiği değerleri muhafaza etmek ve güçlü bir şekilde gelecek nesillere devretmek, şanlı tarihimize karşı vefamızın bir gereğidir.

Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz. İmanlarından aldıkları güçle istiklal ve istikbalimiz için mücadele veren dinimiz, ezanımız, bayrağımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi şükranla ve rahmetle yad ediyoruz."







