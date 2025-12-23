Yeni Şafak
İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'ya tepki: İsrail'in Türkiye'ye yönelik histerik yaklaşımı gülünç

18:5123/12/2025, Salı
AA
Duran, Netanyahu yönetiminin yalnızca bölge için değil İsrail halkı için de felaket olduğunu belirtti.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarına sert tepki gösterdi. İsrail’in Türkiye’nin gücü ve nüfuzuna yönelik yaklaşımını “gülünç” olarak nitelendiren Duran, Tel Aviv yönetiminin bölgeyi istikrarsızlaştıran bir güç olduğunu söyledi. Netanyahu hükümetinin Filistin ve Suriye’de işgalci tutumunu sürdürdüğünü vurgulayan Duran, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde barış ve istikrarın teminatı olmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye olarak, barış ve istikrarı arzulayan herkesin yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Bu gibi ucuz numaralar ve İsrail Başbakanınınki gibi gülünç açıklamalar, Filistinli kardeşlerimize verdiğimiz destekten bizi asla alıkoyamayacaktır. Barışı yok etmeye çalışanlara inat, barış mutlaka galip gelecektir." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Hristodulidis'le bir araya geldiği programda yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

"İsrail'in Türkiye'ye yönelik histerik yaklaşımı gülünç"

İsrailli yöneticilerin bölgede başkalarının emperyalist emellerinden söz etmesinin, kısa süre önce tarihin en ağır soykırımlarından birini gerçekleştirmiş olmaları gerçeği karşısında ciddi bir çelişki teşkil ettiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bölgeyi istikrarsızlaştıran bir güç olan İsrail'in Türkiye'nin gücü ve nüfuzuna yönelik uzun süredir devam eden histerik yaklaşımı ise olsa olsa gülünç olarak nitelendirilebilir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, barış ve istikrarın teminatı olmuştur. Buna karşılık Netanyahu hükümeti ise bölgeye kan ve gözyaşı getirmiştir. İsrail hükümeti, Filistin ve Suriye'de işgalci bir güç olmayı sürdürürken, yayılmacı emellerini sözde ulusal güvenlik gerekçeleriyle örtbas etmeye çalışmaktadır.

İsrail, son iki yıl içerisinde Orta Doğu'da yedi ülkeye saldırıda bulunmuştur. Netanyahu yönetimi, yalnızca bölge için değil, aynı zamanda İsrail halkı için de tam anlamıyla bir felaket olmuştur. Bugün aynı yönetim, ülkemize saldırarak işlediği suçların üzerini örtmek amacıyla dikkatleri başka yöne çekmeye çalışmaktadır. Türkiye olarak, barış ve istikrarı arzulayan herkesin yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Bu gibi ucuz numaralar ve İsrail Başbakanınınki gibi gülünç açıklamalar, Filistinli kardeşlerimize verdiğimiz destekten bizi asla alıkoyamayacaktır. Barışı yok etmeye çalışanlara inat, barış mutlaka galip gelecektir."



#Türkiye
#İsrail
#İletişim Başkanı
#Burhanettin Duran
#Binyamin Netanyahu
