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POLİTİKA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 28 Şubat nifak tohumudur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu. 28 Şubat'ın sadece askeri darbe olarak görülemeyeceğini söyleyen Altun, "28 Şubat yalnızca askeri değil siyasi, kültürel ve sosyal bir darbedir. 28 Şubat, toplumun nefessiz bırakılmaya çalışıldığı bir süreçtir. 28 Şubat, nifak tohumudur. 28 Şubat, millete kin besleyenlerin kustuğu zehirdir" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk siyasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 28 Şubat "postmodern darbe" sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Toplumun büyük kesimine başlatılan cadı avı

Altun mesajında, 28 Şubat'ın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı gerçekleştirilen bir darbe olmasının yanında, toplumun büyük bir kesimine karşı başlatılan cadı avının, temel hak ve özgürlüklerin askıya alınarak toplumun önemli bir kesiminin yaşam alanlarının yok edilmesinin de bir diğer adı olduğuna işaret etti.

Eğitimden sağlığa, ticaretten kültüre kadar toplumun önemli bir kesiminin, sistemin dışına çıkarılmasını amaçlayan bu antidemokratik ve ahlaksız sürecin, asker-sivil iş birliğiyle gerçekleştirildiğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

  • Belli siyasi partiler, STK'ler ve sözde aydınlar bu koronun içerisindeydi. Aziz milletimiz, tarihinden aldığı güç ve ilhamla 28 Şubat'ı gerçekleştiren zihniyete çok kısa bir süre içerisinde, kendi evlatlarını yeniden iktidara taşıyarak cevap vermiştir. Çünkü 28 Şubat, aziz milletimize ve değerlerimize kin besleyenlerin, el ele verdiği bir süreçtir.

28 Şubat bir darbedir. 28 Şubat yalnızca askeri değil siyasi, kültürel ve sosyal bir darbedir. 28 Şubat, toplumun nefessiz bırakılmaya çalışıldığı bir süreçtir. 28 Şubat, nifak tohumudur. 28 Şubat, millete kin besleyenlerin kustuğu zehirdir. 28 Şubat, müstemleke zihniyettir.

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