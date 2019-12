İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye'nin sınırları, NATO'nun sınırlarıdır

Altun, Londra'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin sınırları, NATO'nun sınırlarıdır

We repeat: Turkey’s borders are NATO’s borders! Multiple threats we face from international terror groups should be considered threats against NATO as well. We must be on the same page about something as simple as identifying a terror organization. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 4, 2019

''Yineliyoruz; Türkiye'nin sınırları, NATO'nun sınırlarıdır.'' ifadesini kullanan Fahrettin Altun, ''Birden fazla uluslararası terör grubundan karşı karşıya olduğumuz tehditler, NATO'ya karşı da tehdit olarak sayılmalıdır. Bir terör örgütünü teşhis etmek gibi basit bir konuda aynı tarafta olmalıyız.'' değerlendirmesi yaptı.

''Bazı müttefiklerimiz, çocukları silah altına alan, etnik temizlik yapan, sivilleri göçe zorlayan bir terör örgütünü destekledi, propagandasını yaptı ve meşrulaştırdı.'' diyen Altun, şunları kaydetti:

PKK/YPG cani bir terör örgütü

The PKK/YPG must be treated for what they are, a murderous terrorist organization & a threat to regional and international security. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 4, 2019

''PKK/YPG ne ise o olarak muamele görmeli, cani bir terör örgütü, bölgesel ve uluslararası güvenliğe bir tehdit. Barış Pınarı Harekatımız sayesinde 400 bine yakın Suriyeli ülkesine döndü. Askeri operasyonlarımız sadece terörle mücadeleyi amaçlamıyor, Suriyelilerin güvenli geri dönüşü için koşulları oluşturuyor ve bölgede güvenliği temin ediyor.''

REKLAM

NATO'nun yeni stratejiye ihtiyacı var

NATO needs a strategy to address the increasingly complex challenges of our time. We often find issues of terrorism, refugees, regional strategy all wrapped up together to pose security threats to our alliance. We must recognize this reality for a stronger alliance. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 4, 2019

NATO'nun zamanımızın giderek karmaşıklaşan zorluklarını ele alan bir stratejiye ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Fahrettin Altun, ''Terör, sığınmacılar, bölgesel strateji meselelerinin ittifakımıza bir tehdit teşkil edecek şekilde bir arada sarmalanmış olduğunu buluyoruz. Daha güçlü bir ittifak için bu gerçekliği kabul etmeliyiz.''

Savunma harcamaları verilerini paylaştı

•Turkey’s defense spending has reached 1.89% of our GDP (53% increase over the past 5 years)

•We’ll reach 2% by 2024 as was agreed in Wales Summit

•We have 1,200 service members participating in various NATO missions — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 4, 2019

Öte yandan Altun, Türkiye'nin NATO hedefleri çerçevesinde savunma harcamalarıyla ilgili verileri de paylaştı.

Buna göre, Türkiye'nin savunma harcaması 5 yılda yüzde 53 artarak, gayrisafi milli hasılanın yüzde 1,89'una ulaştı.

Türkiye'nin 2024 yılında NATO'nun yüzde 2'lik hedefine ulaşacağını kaydeden Fahrettin Altun, Türkiye'nin 1200 askerinin de çeşitli NATO görevlerinde yer aldığını da vurguladı.