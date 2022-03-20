İletişim Başkanlığı paylaştı: Birlikte Türkiye’yiz

Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen genç Celal Al eşliğinde Müslüman oldu

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşamını sürdüren Heather isimli kadın, dört yıl önce iş arkadaşı sayesinde İslam'ı öğrenerek Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra izlemeye başladığı Türk yapımı Diriliş Ertuğrul dizisi, 13 yaşındaki oğlu Lloyd'u da oldukça etkiledi. Genç, diziden etkilenip araştırma yaparak annesi gibi Müslüman olmaya karar verdi. Lloyd, bir etkinlik için ülkeye gelen dizinin oyuncusu Celal Al eşliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.