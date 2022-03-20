İletişim Başkanlığı paylaştı: Birlikte Türkiye’yiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sanatçı Şükriye Tutkun’un seslendirdiği “Birlikte Türkiye’yiz” şarkısı kamuoyuyla paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şarkı için hazırlanan klibi sosyal medya hesabından paylaştı.
Sanatçı Şükriye Tutkun’un seslendirdiği “Birlikte Türkiye’yiz” şarkısının klibinde Türkiye’nin milli değerleri, birlik ve beraberliği vurgulanırken ulaşımdan savunmaya, eğitimden enerjiye, sağlıktan insani yardıma çeşitli alanlarda gerçekleştirilen atılımlar yer aldı.