İletişim Başkanlığı'ndan Mehmet Şimşek açıklaması: İddialar doğru değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bütçe sunumunda konuşuyor. Bakan Şimşek, "Ülkemizde daha dengeli, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışını hedefliyoruz" dedi. Bakan Şimşek, "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" açıklamasında bulunurken enflasyonda düşüş için sıkı parasal duruşun bir süre daha devam edeceği mesajını verdi.