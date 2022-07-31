İlhan İrem’e veda

Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 67 yaşındaki müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, son yolculuğuna uğurlandı. İrem için vasiyeti üzerine Taksim’deki AKM’de düzenlenen anma törenine tabutu vasiyeti üzerine Türk bayrağına sarılı olarak getirildi.

İlhan İrem

Törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İlhan İrem’in özel bir sanatçı olduğunu belirterek, “Müzikseverlerin ve Türk milletinin kalbinde taht kurmuş güzel bir insandı.” dedi.

“Dua”, “Uçun Kuşlar Uçun”, “Anlasana”, “Sürgün Gibi Masallarda” ve “Olanlar Olmuş” gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İrem için Bebek Camii’nde öğle vakti sonrası cenaze namazı kılındı. Ardından vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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FOTOĞRAF 18 \"Anlasana\", \"Sürgün Gibi Masallarda\" ve \"Olanlar Olmuş\" gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.<br><br> Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören sanatçı, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.<br><br> İlhan İrem'in, geçtiğimiz şubat ayında böbrek rahatsızlığı sebebiyle ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Bu haberler üzerine sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan sanatçı, \"Tüm zamansızlıkları içinde sevginin... (27 Şubat 2022)\" mesajını yayınlamıştı.<br><br> Hürriyet'in haberine göre; eşi Hansu İrem sanatçının vasiyetini açıkladı. \"Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi’nde, AKM’de bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilmekti” dedi. Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem'in, geçtiğimiz şubat ayında böbrek rahatsızlığı sebebiyle ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. İlhan İrem, Temmuz 2012'de verdiği bir röportajda \"Dünyanın en özgür, en mutlu çocukluk ve ilk gençliğini yaşadım\" demişti. İrem çocukluğunu şu iki \"olağanüstü bir düş, sonsuz bir özgürlük\" ifadesiyle özetlemişti.<br><br> Eşi Hansu İrem'le mütevazı bir hayat süren İlhan İrem, 90'lı yıllarda haksızlıklara tepki olarak kendi dünyasına çekilmiş ve yedi yıl inzivada yaşamıştı.<br><br> İLHAN İREM KİMDİR?<br><br>İlhan İrem 1955 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Ortaokulda solfej ve şan dersleri almaya başladı ancak müzik hayatına girmesi, 1969 yılında (14 yaşındayken) üst dönemler tarafından okul orkestrasına solist olarak seçilmesi ile oldu. 1970 yılında mensubu olduğu Meltemler Orkestrası, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması'nda Marmara bölgesi birinciliği kazandı. Bu dönemde İstanbul'daki pek çok profesyonel müzik grubundan teklif aldı ancak 1972 yılına kadar Bursa'da kalmayı tercih etti. Aynı kadro ile 1972'ye kadar Bursa Çelik Palas Oteli'nde ve Uludağ diskolarında dans müziği şarkıcılığını sürdürdü. İlhan İrem sanat hayatında 70'li yılları \"romantik dönem\" olarak adlandırır. Bu dönemde single plaklar ve romantik hit parçalar üretmiştir. Plak firmasının bestelerini başka sanatçılara söyletme isteğini geri çevirdikten sonra yapmış olduğu ikinci 45'liği \"Yazık Oldu Yarınlara - Haydi Sil Gözlerini\" genç sanatçıyı bir anda Türkiye'deki en popüler sarkıcılardan biri yaptı. 1975 yılında yayınlanan üçüncü 45'liği \"Anlasana\" ile başarısını devam ettirdi.<br><br> 2008 yılında çocuklar için hazırladığı \"Tozpembe Progressive Çocuk Şarkıları\" isimli bir albüm yayınladı.<br><br> lhan İrem sanat yaşamı boyunca 6 kez Altın Plak olmak üzere pek çok ödül aldı. Aralarında Hey ve Ses de olmak üzere çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından pek çok kez \"yılın erkek sanatçısı\" ve \"yılın sanatçısı\" ödüllerine layık görüldü. Birçok şarkısı ve albümü çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından \"yılın şarkısıyılın albümü\" seçildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji mezunu olan eşi Hansu İrem ile 1 Ekim 1991 tarihinde evlendi. Hansu İrem aynı zamanda İlhan İrem'in sanat yönetmenliğini yapıyordu. Efsane sanatçı İlhan İrem'in vasiyeti belli oldu Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem, 67 yaşında hayata veda etti. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyaliz tedavisi gören İrem'in vefatı, sanat camiasını yasa boğdu. Efsane ismin ardından eşi Hansu İrem, ünlü sanatçının hayatını vasiyetini açıkladı.



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