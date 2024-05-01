|
Gündem

İliç'te jeoradar sayısı yetersiz

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu toplandı.

Uğur Duyan
04:00 - 1/05/2024 mercredi
Güncelleme: 02:00 - 1/05/2024 mercredi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

13 Şubat 2024'te Erzincan İliç’te Anagold Madencilik'in işlettiği Çöpler Maden Sahasında yaşanan toprak kaymasında 9 işçi hayatını kaybetmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, komisyonda sunum yaptı.

Anagold Madencilik'in toprak yığın sahasında yeterli sayıda jeoradar kullanmadığı belirtildi. Raporda, yığın liç alanındaki hareketlerin takibi amacıyla konumlandırılan jeoradar görüş alanının yetersiz olduğu, radarın yığın alanının bir kısmını izleyebildiği, bu nedenle alanın tamamına hakim olunamadığına dikkat çekildi. Akan kısmın da radarın izleyemediği alan olduğu vurgulandı. Paylaşılan jeoradar görüntüsünde bu durum net olarak görüldü. "Gri" renkli bölüm kayan toprak yığınının olduğu alanı, "yeşil" renkli bölüm ise izlenen sahayı gösteriyor.

Komisyonda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, madenlerdeki denetimler hakkında da bilgi verdi: “2023'te 2 bin 421 faaliyet durdurma kararı verildi. 1,2 milyar liralık idari para cezası uygulandı.”



#İliç
#Maden Kazası
#Erzincan
il y a 1 heure
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Altın fiyatları FED faiz kararı öncesi tepetaklak: Çeyrek ne kadar? İşte 30 Nisan 2024 canlı altın fiyatları