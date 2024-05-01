İliç'te jeoradar sayısı yetersiz

Anagold Madencilik'in toprak yığın sahasında yeterli sayıda jeoradar kullanmadığı belirtildi. Raporda, yığın liç alanındaki hareketlerin takibi amacıyla konumlandırılan jeoradar görüş alanının yetersiz olduğu, radarın yığın alanının bir kısmını izleyebildiği, bu nedenle alanın tamamına hakim olunamadığına dikkat çekildi. Akan kısmın da radarın izleyemediği alan olduğu vurgulandı. Paylaşılan jeoradar görüntüsünde bu durum net olarak görüldü. "Gri" renkli bölüm kayan toprak yığınının olduğu alanı, "yeşil" renkli bölüm ise izlenen sahayı gösteriyor.