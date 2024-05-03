İliç'te siyanür önlemi alındı

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'na sunulan sunuma göre yapılan işte İliç'te yapılan çalışmalar:

BARAJ KESİNTİSİ SAĞLANDI:

Sabırlı Deresi'nin baraj bağlantısı kesildi.Sabırlı Deresi'nden, Bağıştaş Baraj Gölü'ne akışı önlemek için DSİ Bölge Müdürlüğü set çekti. Yeraltı suyu akışını engellemek için çimento enjeksiyonu yapıldı.

SU TAHLİYESİ YAPILDI:

Sabırlı Deresi'ne sızan su tahliye edildi. Yağışların dökülen malzemeyle temas etmesi ve dere yatağında su birikintisi oluşturmasını önlemek için, motopomplar vasıtasıyla derenin kenarında teşkil edilen havuzlara, oradan da atık barajına gönderildi.

TOPRAK YÖNETİMİ ÇALIŞMASI:

Bakanlık toprak yönetimine ilişkin çalışmaları sürdürüyor. Kayan malzeme altındaki toprak kontrolüne başlanacak. Çalışmalar, sahanın insan ve çevre sağlığı açısından risk oluşturmayacak şekilde sonuçlandırılacak.

KALICI ATIK DEPOLAMA:

Kalıcı atık depolama tesisi kurulacak. ÇED olumlu kararı bulunan 2'nci atık depolama alanı, kalıcı atık depolama alanı için uygun bulundu. İşletme tarafından kalıcı atık depolama alanının inşası için proje çalışmaları başladı. Proje taslağı değerlendirilmek üzere İTÜ Akademik Danışma ekibine gönderildi. İlk değerlendirmede jeoteknik etüt sondajları istendi. Sondaj verilerine göre, yapılacak olan zemin analizi çalışmaları yine İTÜ öğretim üyeleri tarafından değerlendirilecek. Öte yandan mevcut durumda geçici depolama alanlarındaki depolama çalışmaları kapsamında, günlük ortalama 50-70 bin metreküp malzeme taşınıyor. Güneybatı depolama sahası ise tamamen doldu.

Komisyon İliç’e gidecek

Öte yandan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu dünkü toplantısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerini dinledi. Komisyon Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile madeni işleten ANAGOLD şirketi yetkililerinin Meclis’i bilgilendireceğini açıkladı. Pazartesi günü DSİ ve AFAD yetkililerini dinleyeceklerini bildiren Uslu, "Salı ve çarşamba günü bölgede, İliç'te olacağız, yerinde incelemelerde bulunacağız. İşçi kardeşlerimizi dinleyeceğiz, hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine taziye ziyaretinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.











