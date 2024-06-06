|
Gündem

İliç'te üç işçinin daha cesedine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen göçük sırasında toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cansız beden sayısı 8'e yükseldi, 1 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

16:45 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:46 - 6/06/2024 Perşembe
Diğer
İliç
İliç
Erzincan
’da 13 Şubat’ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde liç yığının kayması sonucu toprak altında kalan işçilere ilişkin gelişmeler sürüyor.

İliç ilçesinde faaliyet yürüten maden ocağında, liç kaymasından 114 gün sonra bugün 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.


Böylece çökmenin yaşandığı ilk andan itibaren toprak altında kalan 9 işçiden 8'inin cansız bedenine ulaşılmış oldu.

İşçilerin kimliğinin DNA testi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

Erzincan'da 13 Şubat'ta Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen çökme sırasında 9 işçi toprak altında kalmıştı.


Arama çalışmaları kapsamında 4 Haziran'da 1 olmak üzere toplamda 8 işçinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.




#Erzincan
#İliç
#işçi
26 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 yaz Kur'an Kursları ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi açıkladı! Başvuru tarihleri belli oldu