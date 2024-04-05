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İliç'teki toprak kaymasında kaybolan işçilerden birinin cansız bedeni bulundu

Erzincan'ın İliç ilçesinde yer alan maden sahasında meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kalmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Hüseyin Berk
21:58 - 5/04/2024 Cuma
Güncelleme: 22:08 - 5/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Erzincan İliç'te heyelanın yaşandığı maden sahası
Erzincan İliç'te heyelanın yaşandığı maden sahası

Erzincan'ın İliç ilçesinde, 13 Şubat'ta, altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana gelmişti. Heyelanda 9 işçi toprak altında kalmıştı. İş makineleriyle yüzlerce ton toprağı tahliye etmeye çalışan ekipler, geçtiğimiz günlerde bir pikaba ulaşmıştı. Araçta yapılan aramada, kayıp işçilere dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Kaybolan işçilerden birinin cansız bedeni bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık.

Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

İşçi kardeşimize Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum."



827 personel kayıp dokuz işçiyi arıyor: Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp

Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasının ardından bölgede AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personelin görev yaptığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ve hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor." dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise maden sahasında yaşanan toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığını açıkladı.


#Erzincan
#İliç
#Alparslan Bayraktar
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