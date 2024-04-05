İliç'teki toprak kaymasında kaybolan işçilerden birinin cansız bedeni bulundu

Erzincan'ın İliç ilçesinde, 13 Şubat'ta, altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana gelmişti. Heyelanda 9 işçi toprak altında kalmıştı. İş makineleriyle yüzlerce ton toprağı tahliye etmeye çalışan ekipler, geçtiğimiz günlerde bir pikaba ulaşmıştı. Araçta yapılan aramada, kayıp işçilere dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.
Kaybolan işçilerden birinin cansız bedeni bulundu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık.
Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.
İşçi kardeşimize Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum."