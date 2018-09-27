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POLİTİKA

İlişkilerde yeni sayfa

Erdoğan'ın, Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in davetine icabetle bugün başlayacağı ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan'ın Almanya ziyareti ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazanması amaçlanıyor.
Erdoğan'ın Almanya ziyareti ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazanması amaçlanıyor.

Erdoğan, ziyareti kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın Almanya ziyareti ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazanması amaçlanıyor. Erdoğan, ziyaretinin ilk gününde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Almanya'nın büyük şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelecek. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi anlamında ekim ayında da önemli bir ziyaret olması bekleniyor. Bu kapsamda, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier başkanlığında 86 iş adamının katılımıyla büyük bir ekonomik delegasyon ekim ayında Türkiye'ye gelecek.

UCU AÇIK KAHVALTI

Erdoğan, temaslarının ikinci gününde Steinmeier ile bir araya gelecek, ardından Merkel ile öğle yemeğinde buluşacak. Erdoğan, ziyaretinin son gününde Merkel ile ucu açık kahvaltıda bir araya gelecek. Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Alman yetkililer tarafından yapılan olumlu açıklamalar, iki ülkenin de ilişkileri geliştirme yolundaki niyetlerini ortaya koyuyor.

  • Ankara önemli partnerimiz
  • Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Erdoğan'ın ziyaretinden hemen önce sıcak mesajlar verdi. Seibert, görüşmelerde iki ülkenin ortak çıkarlarının da konu edileceğini kaydetti. Seibert, "Türkiye bizim için önemli bir partnerdir. Avrupa için de önemli bir partnerdir" ifadesini kullandı. Almanya'da 3-4 milyon arasında Türk kökenlinin yaşadığının da unutulmaması gerektiğini vurgulayan Seibert, "Sadece bu bile Alman-Türk ilişkilerini özel kılıyor çünkü böyle bir insani köprü var" değerlendirmesinde bulundu. Seibert, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak istikrarlılığına "ilgi duyduklarını" belirtti.

FETÖ terör listesine alınsın

Almanya ziyaretinden önce Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde bir makale kaleme alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’den FETÖ’yü terör örgütü olarak tanımasını istedi. Erdoğan, yazısında “Almanya’nın PKK ve FETÖ ile mücadeleyi desteklemesini bekliyoruz. Almanya’nın FETÖ’yü bir terör örgütü olarak tanımasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin Almanya’da iç güvenliği tehdit ettiğini ve Alman vatandaşlarını terör hedefleri haline getirdiğini vurgulayan Erdoğan, bu örgütlerle mücadelede Almanya’nın desteğini istedi. Erdoğan yazısında, “Özellikle Alman istihbarat teşkilatlarının raporlarında belirtildiği gibi PKK, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı yapmaya, çeşitli şekillerde gasp ve terör propagandası yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Türkiye ile Almanya’nın ticaret savaşını önlemek için ortak çalışması gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Özellikle ABD hükümetinin tek taraflı ve sorumsuz yaklaşımı, herkese zarar verecek acımasız bir ticari savaş dönemine doğru giderek artan bir şekilde sürmektedir” dedi.

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