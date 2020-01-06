Ilısu'da su yükseldi: Teknelerle gezi düzenleniyor

Gündem

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri başladı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100 yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek yüzlerce etkinliklere Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Öte yandan etkinlik kapsamında Kahramanmaraş Kalesinde yapılan havai fişek ve lazer gösterisi tüm şehri aydınlattı.