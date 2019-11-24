Gündem İlk ara tatilin ardından okul zili yarın çalacak, 18 milyon öğrenci ders başı yapacak
EĞİTİM

İlk ara tatilin ardından okul zili yarın çalacak, 18 milyon öğrenci ders başı yapacak

İlk ara tatilin ardından okul zili yarın çalacak, 18 milyon öğrenci ders başı yapacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 18-22 Kasım'daki ilk ara tatillerinin ardından yarın ders başı yapacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

Haber Merkezi AA
İlk ara tatilin ardından okul zili yarın çalacak.
İlk ara tatilin ardından okul zili yarın çalacak.

Öğrenciler, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım'da yaptı. Ara tatilde öğrencilerin bu dönemi verimli geçirmeleri amacıyla 81 ilde etkinlikler düzenlendi.

MEB, ilk ara tatil döneminde öğretmenler için de sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programını uyguladı. Programda, öğretmenlerin, öğrenci ve velilerle katılabileceği sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel çalışmalara da yer verildi.

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Çalışma takvimi

"Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ne göre 18-22 Kasım'da yapılan ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı yarın başlayacak.

  • Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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