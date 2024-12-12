İlk defa vatanlarını görecekler

Türkmen Dağı'nı aşarak Türkiye’ye gelen Şadi Muhammed Leyla, eşi ve 3 çocuğu Suriye'ye geri dönüş için sıra bekliyor. Suriye’de özgürlük için yaptığı gösteriler nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Türkiye’ye geldiğini belirten Leyla, "Teslim olmam için rejim askerleri 2 kardeşimi aldı. Biri kurtuldu ama diğeri 2011'den beri hapishanede kayıp. Suriye'ye kardeşimi aramak için gidiyorum" dedi. 12 senedir Türkiye'de olduğunu belirten Leyla, "Buraya geldiğimde elimde şu an olduğu gibi sadece bir poşet vardı. 3 çocuğum da Türkiye'de doğdu, ilk defa Suriye'yi görecekler” ifadelerini kullandı. Şadi Muhammed Leyla’nın 7 yaşındaki oğlu Ahmed ise “Orada ne olduğunu bilmiyorum ama inşallah güzel arkadaşlarım olur. Suriye’de okula başladığım zaman derslerime çok çalışıp doktor olacağım” dedi.