İlk defa vatanlarını görecekler

11 yıl sonra geçişlere açılan Hatay’daki Yayladağı Sınır Kapısı’nda Suriye’ye dönmek isteyenlerin yoğunluğu var. Eşi ve 3 çocuğu ile kuyrukta bekleyen Şadi Muhammed Leyla, “12 senedir buradayım. Geldiğimde elimde şu an olduğu gibi sadece bir poşet vardı. Şimdi dönüyorum. 3 çocuğum da Türkiye’de doğdu, ilk defa Suriye’yi görecekler” dedi. Şadi'nin 7 yaşındaki oğlu Ahmed de “Orada ne olduğunu bilmiyorum ama inşallah güzel arkadaşlarım olur” dedi.
11 yıl sonra geçişlere açılan Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'nda da yoğunluk var. Yayladağı Sınır Kapısı’nda umut yolculuğu için bekleyen Suriyeliler Yeni Şafak’a konuştu.
BİR POŞETLE GELDİM BİR POŞETLE DÖNÜYORUM
Türkmen Dağı'nı aşarak Türkiye’ye gelen Şadi Muhammed Leyla, eşi ve 3 çocuğu Suriye'ye geri dönüş için sıra bekliyor. Suriye’de özgürlük için yaptığı gösteriler nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Türkiye’ye geldiğini belirten Leyla, "Teslim olmam için rejim askerleri 2 kardeşimi aldı. Biri kurtuldu ama diğeri 2011'den beri hapishanede kayıp. Suriye'ye kardeşimi aramak için gidiyorum" dedi. 12 senedir Türkiye'de olduğunu belirten Leyla, "Buraya geldiğimde elimde şu an olduğu gibi sadece bir poşet vardı. 3 çocuğum da Türkiye'de doğdu, ilk defa Suriye'yi görecekler” ifadelerini kullandı. Şadi Muhammed Leyla’nın 7 yaşındaki oğlu Ahmed ise “Orada ne olduğunu bilmiyorum ama inşallah güzel arkadaşlarım olur. Suriye’de okula başladığım zaman derslerime çok çalışıp doktor olacağım” dedi.
TÜRKİYE EVİM OLDU
Türkiye’ye çok küçük bir yaşta tek başına geldiğimi söyleyen Abdül Hamidzade de şunları söyledi: "Ailemin hepsi Lazkiye'de, kız kardeşim Kayseri'de yaşıyor. Hapishanede olan çok fazla akrabam var. Şu ana kadar onlardan hiçbir bilgi alamadık. Allah’ın izniyle biz Suriye’nin geleceğinin iyi olacağını düşünüyoruz. Türkiye’nin bütün bu yaptıklarını kendimize borç bilip ülkemizi ayağa kaldıracağız.” Sınırda, çifte vatandaş olanlar için önümüzdeki günlerde pasaportla çıkış yapabilmesine olanak tanınacağı öğrenildi.