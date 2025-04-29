İlk ders: Afet farkındalığı

Depremin ardından eğitime iki gün ara verilen okullarda dün ilk ders zili çaldı. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü kararıyla tüm resmi ve özel okullarda ilk ders "Afet Farkındalık Eğitimi" olarak işlendi. Öğrencilere deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler öğretilerek, can ve mal kaybının en aza indirilebileceği vurgulandı. Ayrıca, acil durum telefon numarasının 1-1-2 olduğu ve acil bir durumda bu numarayı aradıktan sonra kimlik, olay ve adres bilgisinin doğru şekilde verilmesi gerektiği belirtildi. Öğrencilere, afet sonrası ilk 72 saatin "Altın Saatler" olduğu, bu süreçte yardıma yalnızca yakın çevrenin gelebileceği ve hazırlıklı olmanın önemli olduğu anlatıldı. Öğrencilere, aileleriyle birlikte afet ve acil durum planı yaparak en az 3 Ayrıca, ev ve sınıf eşyalarının afetlere göre düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Çocuklara, afet sırasında camlar, raflar, dolaplar gibi tehlikeler için önlemler alınması gerektiği ve her evde, okulda afet çantası bulunması gerektiği hatırlatıldı.