İlk ders vatan sevgisi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmen yaz tatili sonrası dersbaşı yaptı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı, 74 bine yakın okul ve 750 bine yakın derslikte başladı. İlk derste temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm sınıflarda, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" konusu işlendi.

VELİLER DE ÖĞRENCİLER KADAR HEYECANLI

İstanbul’da Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu’nda da eğitim gören öğrenciler ders başı yaparak yeni döneme başladı. Okul bahçesinde ilk günün heyecanını yaşayan öğrenciler önce İstiklal Marşı'nı okudu ardından sınıflarının yolunu tuttu. Oğlu 1. sınıfa başlayan Hanım Tolun, “Büyük oğlum üniversiteye geçti, küçük oğlum ise bu sene birinci sınıfa başlıyor. Heyecanlıyız ve hazırlıklarımızı günler öncesinden yaptık. Bizim çocuklarımız şanslılar ancak dünyada birçok çocuk okulundan ve ebeveynlerinden mahrum kalıyor. Gazze’deki çocuklar ve Narin bugün okula başlayamadı. Bugün bizim evlatlarımız okula giderken Gazze’deki çocukları ve Narin’i unutmamalıyız." ifadelerini kullandı. Oğlu birinci sınıfa geçtiği için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Yeliz Movit de “ Büyük oğlum üniversite okuyor ve küçük oğlum için yeni bir başlangıç yapıyoruz. Çok farklı duygular içerisindeyim, evlatlarımın büyüdüğünü görmek beni çok mutlu ediyor. Milli eğitim bakanlığımız bu yıl ilk dersi “Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi” olarak belirlenmesi çok manidar. Evlatlarımız vatan aşkıyla büyüyor.” dedi. 4. sınıfa başlayan Yağmur Yeşilselvi ise şunları söyledi: "Okulumu, arkadaşlarımı ve öğretmenimi herkesi çok özledim. Bugün uyanırken çok mutlu uyandım, ilk dersimizi yaptık, arkadaşlarımla hasret giderdik. Şimdi de önceden yaptığımı gibi arkadaşlarımla körebe oynuyoruz. Yaz tatilimi dolu dolu geçirdim, ama okulumu da çok özledim."

Bakan Tekin'den öğrencilere mektup

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim yılı açılışı dolayısıyla Arjantin İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı. Tekin öğrenciler için de bir mektup kaleme aldı. "Bugün eğitim hayatının ilk günü. Öğretmenin, arkadaşların ve neşeli okul bahçen seni uzun süredir heyecanla bekliyor. Sonunda geldin. Hoş geldin.” cümleleriyle başlayan mektubunda Tekin şunları kaydetti: "Okulunda sadece bilgiyi değil, sahip olduğun zengin kültürel mirası, arkadaşlığı, paylaşmayı, yardımlaşmayı, sabretmeyi ve daha pek çok değeri de öğreneceksin. Öğrendiğin bilgileri bu değerlerle zenginleştirerek büyüyecek, cumhuriyet mirasımıza sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı'na umutla, başarıyla imzanı atacaksın. Sen

ülkemizin geleceği, umudu ve en kıymetli varlığısın."

İlk ara tatil 11 Kasım'da

Öğrenciler, ilk ara tatiline 11 Kasım’da başlayacak. Birinci dönem, 18 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Karnelerini alacak olan öğrenciler 2 haftalık yarı yıl tatiline çıkacak. 3 Şubat 2025 Pazartesi günü de ders zili bu kez ikinci dönem için çalacak. Öğrenciler yeniden ders başı yapacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak. 1 haftalık ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

Yüzen okulda ders başı

6 Şubat 2023'teki depremlerin vurduğu 11 ilde toplam 3 milyon 620 bin 786 öğrenci okula başladı. Depremin yaşandığı günden sonra yaşadıkları illerden göçmek zorunda kalan öğrencilerin çoğu da geri döndü. Toplam 200 bin 224 öğrenci yaşadığı ile geri dönerek eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecekler. Hatay'da da depremlerin ardından İskenderun'da limana demirleyen ve eğitim öğretim için düzenlenen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi'nde lise öğrencileri ders başı yaptı. "Yüzen Okul", 2024-2025 eğitim öğretim yılında Osman Ötken Anadolu Lisesi'nden 523 lise öğrencisini ağırlamaya başladı.

Katar’da da ilk ders Gazze

Katar’ın başkenti Doha’da 2016 yılında hizmet vermeye başlayan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Katar Türk Okulu’nda da eğitim öğretim dönemi "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temalı ilk dersle başladı. Okulda Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği gözetiminde Türkiye ile aynı eğitim müfredatı ile faaliyet gösteriyor. İlk, orta ve lise düzeyinde eğitim verilen okulda bu yıl toplam 40 öğretmen ve 605 öğrenci ile eğitime başlandı.

Okul alışverişinde boykot çağrısı

İsrail ürünlerine karşı başlayan boykotun genişletilmesi için çağrılar artıyor. Okul alışverişi için öğretmenlerin verdiği listelerde yer alan boykot ürünleri velileri rahatsız ediyor. Veliler öğretmenlerden boykot ürünlerinin okul alışverişi listesine eklenmemesini istiyor. Bu ürünler yerine yerli ürünlerin istenmesi talep ediliyor. İhtiyaç listelerinde yer alan ürünlerin boykot ürünü olması velileri rahatsız ediyor. Bazı öğretmenler de markayı velinin tercihine bırakıyor. Ankara’daki bir öğretmen ise WhattsApp üzerinden paylaştığı mesajda “Çocuklarımızın okul heyecanı, Müslüman kardeşlerimize kurşun olmasın. Yerli markaları tercih edelim” ifadelerini kullandı.







