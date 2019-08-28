İlk ders zili yeniliklerle çalacak

Öğrenciler biri yaz, diğeri yarıyıl, ikisi de ara olmak üzere dört kez tatile çıkacak. Yaz tatili 11 hafta, yarıyıl tatili daha önce olduğu gibi 2 hafta, ara tatillerin süresi ise 1’er hafta olacak. Çocuğun sosyal gelişimine katkı sağlayan teneffüs süreleri uzayacak. Eylül ayı sonu itibariyle 69 ayını dolduran çocuklar ilkokul birinci sınıfa kaydedilecek. Tasarım Beceri Atölyeleri ile her okulda bilim ve sanat alanlarında tasarım beceri atölyelerinin fiziki olarak kurulması bekleniyor.

MESLEKİ İŞBİRLİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aselsan arasında yapılan protokol kapsamında Ankara Ostim’de Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruldu. Millî Eğitim Bakanlığı ve İTÜ Rektörlüğü tarafından imzalanan ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği’ protokolü ile İstanbul’da İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruldu. Lise müdürü İTÜ öğretim üyesi olacak ve alan ve dal derslerine İTÜ öğretim elemanları girebilecek.