İlk neşter Mahmur Kampı’na

Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararının ardından gözler, Terörsüz Türkiye için atılacak adımlara çevrildi. Güvenlik kaynaklardan alınan bilgilere göre, ilk neşter örgütün kuluçka merkezi olarak bilinen Kuzey Irak’taki Mahmur Kampı’na vurulacak. Kampta yaşayan ve terör eylemlerine karışmamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dönüşü gündeme gelecek. Bu kişiler hakkında sıkı güvenlik taraması yapılacak. PKK’nın yuvası olarak bilinen bu kampın boşaltılması, Terörsüz Türkiye yolunda atılan en önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.





BM GÖZETİMİNDE KURULDU

1998’de Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kurulan kamp, kısa sürede PKK’nın lojistik ve sözde eğitim üssüne dönüştü. Irak’ın kuzeyinde yer alan kamp, yıllar boyunca örgütün kadro ihtiyacını karşıladı. PKK’nın BM maskesiyle faaliyetlerini sürdürdüğü Mahmur Kampı’na gönderilen erzak ve insani yardım malzemeleri, örgütün Kandil, Süleymaniye ve Asos’taki kamplarına aktarılıyordu. Bu durum, Mahmur’un uzun süredir yalnızca bir sivil kamp değil, aynı zamanda PKK’nın lojistik merkezi olarak kullanıldığını gözler önüne seriyordu.





ÇOCUKLARA SUİKAST EĞİTİMİ

Aynı zamanda örgütün ideolojik ve silahlı eğitiminin temellerinin atıldığı yer olarak bilinen Mahmur, Türkiye’den kaçırılan çocuklar ile PKK’nın gayrimeşru ilişkilerinden doğan bebekler özel eğitimlere tabi tutularak örgüte kazandırıldı. Bu çocuklar, sabotaj ve suikast gibi kanlı eylemler için özel olarak yetiştiriliyordu. Örgüt içerisindeki gayrimeşru çocuklar önce PKK'lı ailelerin yanında büyütülüyor, ardından kampta özel eğitime alınarak eylemlere hazır hale getiriliyordu.





YURT DIŞI TEMASLAR BURADAN YAPILDI

Mahmur, aynı zamanda PKK’nın elebaşlarının da sığınağı konumundaydı. Kampta, örgütün birçok elebaşı barınıyor ve faaliyetlerini buradan yürütüyordu. Türkiye’nin düzenlediği sınır ötesi operasyonlarda ise Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başarılı hamleleriyle her yıl bu kampta bulunan birçok sorumlu etkisiz hale getirildi. BM gözetimindeki kamp, uluslararası kamuoyunun dikkatinden uzak olması nedeniyle PKK’nın yurt dışıyla bağlantı kurduğu stratejik bir üs olarak da işlev gördü. Örgüt, yurt dışından gelen birçok kritik isimle görüşmelerini bu kampta gerçekleştirirken hem siyasi hem de lojistik ağını Mahmur üzerinden diri tutmaya çalıştı.



