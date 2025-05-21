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Milli Birlik Komisyonu yaz boyu çalışacak

Milli Birlik Komisyonu yaz boyu çalışacak

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0021/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP lideri Bahçeli’nin PKK’nın fesih sürecine yönelik Meclis’teki tüm partilerin katılacağı ‘Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’ kurulmasında ilk adımın Kurban Bayramı sonrasında atılması bekleniyor. Komisyonun yasama yılı tamamlanmadan kurulacağı, çalışmalarını yaz boyu sürdüreceği ve 1 Ekim sonrasında hızlanacağı belirtiliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Terörsüz Türkiye” hedefi için TBMM çatısı altında 100 kişilik Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerisinin ayrıntıları netleşmeye başladı. Komisyonun yasama yılı tamamlanmadan kurulacağı ve çalışmalarını yaz boyu sürdüreceği belirtildi. 1 Ekim’den itibaren de komisyonun sürece ilişkin önereceği yasal düzenlemelerin Meclis gündemine alınacağı kaydedildi.


ÖN ŞART SİLAHLARIN TESLİM EDİLMESİ

Komisyonun oluşturulması için ilk adımın Kurban Bayramı sonrasında atılması bekleniyor. Meclis kaynakları ise DEM Parti’nin, Meclis’teki siyasi partilerle başlattığı ve TBMM çatısı altında çözüm turları olarak tanımladıkları görüşmelerden sonra Bahçeli’nin gündeme getirdiği komisyonun oluşturulması için adım atılabileceğini söyledi. Kaynaklar, komisyonun çalışması içinse ön şartın PKK’nın silahları teslim etmesi olduğunu vurgulayarak, “Komisyon yasama yılı bitmeden kurulacak. Yaz boyunca çalışmalarını sürdürecek” dedi.


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