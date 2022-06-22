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İlkokul mezunu Siirtli kaşif uçan silahlı platform yaptı

Siirt’te yaşayan Burhan Canpolat, çocukluk hayali olan uçan arabayı yapmak için farklı yerlerden parça topladı. Sonunda uçan arabasına kavuşan Canpolat, ikinci denemesinde aracını uçurmayı da başardı. Siirtli kaşif, şimdi de uçan silahlı platform yaptı. Bunu daha ileri bir seviyeye getirmek için ise destek beklediğini söyledi.

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Haber Merkezi İHA
İlkokul mezunu Siirtli kaşif uçan silahlı platform yaptı
Yaklaşık 2 yıl içeresinde topladığı parçalarla uçan araba yapan Siirtli kaşif, ikinci denemede aracını uçurmayı başardı.

Küçük yaşlardan itibaren uçan araba yapma hayali kuran Canpolat, bir süre sonra kolları sıvayarak etraftan topladığı parçalarla uçan arabasını yapmaya başladı.

Yaklaşık 2 yıl içeresinde topladığı parçalarla uçan araba yapan Siirtli kaşif, ikinci denemede aracını uçurmayı başardı. Şimdi de uçan silahlı platform yaptığını söyleyen kaşif, yetkililerin kendisine destek sağlandığı takdirde aracını daha da geliştireceğini belirtti.

Canpolat, “Daha önce uçan araba yapmıştım. Şimdi de uçan bir platformumuz var, çok amaçlı olarak. Bu uçan platforma her şeyi uygulayabiliriz. Ben şimdilik bir makineli tüfek tarzı bir silah uyguladım. Yanına iki tane roket takılabilir ya da füze. Bu proje dünyada yok. Sadece amacım Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve ülkeme katkıda bulunmak. Bu projeyi geliştirip ileri bir seviyeye getirmek istiyorum. Uçan platformumuz faydalı model olarak özellikle karakollarda ve sınırlarda aktif görev yapacak. Tamamen insansız ve kumandalı olacak. Karakol ve sınırlarda istediği hedefi kumandayla gidip imha edip gelme kapasitesinde olacak” dedi.

Siirtli kaşif hayalini gerçekleştirdi: Yaptığı uçan arabaya 'Ayyıldız' ismini verdi
FOTOĞRAF 5
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Siirtli 46 yaşındaki Burhan Canpolat, küçük yaşlardan itibaren uçan araba yapma hayali kurdu. Bir süre sonra kolları sıvayan Canpolat, etraftan topladığı parçalarla uçan arabasını yapmaya başladı.
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Yaklaşık bir yıl içiresinde topladığı parçalarla uçan araba yapan Canpolat, deneme yapmak için ortam oluşturdu.
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Haftanın 3 günü çalışarak uçan arabasını tamamlayan Canpolat, arabasını uçurarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi.
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Arabaya Ayyıldız ismini veren Canpolat, aracını haftanın 3 günü çalışarak bir yılda tamamladığını söyledi.
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Hayalindeki arabayı uçurmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Canpolat, \"Geçen sene uçan araba projemiz vardı. Çamaşır makinası motorlarından yola çıktık. Ve en sonunda uçan arabamızı tamamladık. Tabi şu anki motorları yurt dışından getirdik. Kabini tamamen kendim yaptım. Kaynakları olsun, yazılımı olsun, montajı olsun bütün işçilik proje çizim hepsi bana ait. Uçan arabamız tek kişiliktir. Bunun iki veya dört kişiliğini yapacaktım. Maddi imkanım olmadığı için şimdilik tek kişilik yaptım. Projemi geliştirmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, yetkililerden destek bekliyorum\" dedi.
Siirtli kaşif hayalini gerçekleştirdi: Yaptığı uçan arabaya 'Ayyıldız' ismini verdi
Siirt'te yaşayan 46 yaşındaki Burhan Canpolat, çocukluk hayali olan uçan arabayı yapmak için farklı yerlerden parça topladı. Sonunda uçan arabasına kavuşan Canpolat, ilk denemesinde aracını uçurmayı da başardı.
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