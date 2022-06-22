İlkokul mezunu Siirtli kaşif uçan silahlı platform yaptı

Küçük yaşlardan itibaren uçan araba yapma hayali kuran Canpolat, bir süre sonra kolları sıvayarak etraftan topladığı parçalarla uçan arabasını yapmaya başladı.

Yaklaşık 2 yıl içeresinde topladığı parçalarla uçan araba yapan Siirtli kaşif, ikinci denemede aracını uçurmayı başardı. Şimdi de uçan silahlı platform yaptığını söyleyen kaşif, yetkililerin kendisine destek sağlandığı takdirde aracını daha da geliştireceğini belirtti.

Canpolat, “Daha önce uçan araba yapmıştım. Şimdi de uçan bir platformumuz var, çok amaçlı olarak. Bu uçan platforma her şeyi uygulayabiliriz. Ben şimdilik bir makineli tüfek tarzı bir silah uyguladım. Yanına iki tane roket takılabilir ya da füze. Bu proje dünyada yok. Sadece amacım Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve ülkeme katkıda bulunmak. Bu projeyi geliştirip ileri bir seviyeye getirmek istiyorum. Uçan platformumuz faydalı model olarak özellikle karakollarda ve sınırlarda aktif görev yapacak. Tamamen insansız ve kumandalı olacak. Karakol ve sınırlarda istediği hedefi kumandayla gidip imha edip gelme kapasitesinde olacak” dedi.

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