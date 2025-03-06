İlkokulu anlattı yatay geçişi atladı

Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişte usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Başkanı İmamoğlu, savcılığa ifade verdi. İmamoğlu, gittiği ilkokulla ilgili detaylı bilgi verirken soruşturma konusu olan yatay geçişi ise anlatmadı.
Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Başsavcılığı’nca yürütülen resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla ifade verdi. Sabah saatlerinde avukatları eşliğinde Çağlayan Adliyesi’ne gelen İmamoğlu, ifadesinde ilkokul yıllarından başlayarak eğitim hayatına ilişkin bilgiler verdi. İmamoğlu, YÖK ve İstanbul Üniversitesi’nin hazırladığı iki farklı raporla usulsüzlükler bulunduğu tespit edilen yatay geçiş dönemine ilişkin ise bilgi vermedi.
AİLESİ SPOR DEĞİL EĞİTİM DEMİŞ
Eğitim hayatına Trabzon Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu’nda başladığını anlatan İmamoğlu, bu okulun sınıflarının 3’te bir oranında çocuk esirgeme kurumlarındaki çocuklardan oluştuğunu belirterek, “İlkokulda başarılı bir hentbolcu olduğum için Cumhuriyet Ortaokulu’na geçiş yaparak oradaki okulda okumak istediğimi ailemle paylaşmama rağmen, ailem spor yapmamı değil, okula gitmemi öncelediği için Trabzon Özel Köşk Ortaokulu’na yazdırdı. Aynı okulun lise bölümüne yazılmam için ailemin ısrarına direnç göstererek, Trabzon Lisesi’nde okuma talebimi ısrarla dile getirdim. Hatta okullar başlamasına rağmen 1 hafta okula gitmedim. Sonrasında çok istediğim ve hayran olduğum Trabzon Lisesi’nde okula başladım” dedi. İmamoğlu okulun futbol takımında kalecilik yaptığını anlatmayı da ihmal etmedi.
İNŞAAT YERİNE İŞLETME İSTEDİ
Üniversite sınavında aldığı notla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İşletme Fakültesi’ne gitme isteğini ailesinin ısrarla kabul etmediğini söyleyen İmamoğlu ifadesinde, ailesinin inşaat işleriyle alakalı bir bölümde okuması talebinde bulunduğunu anlattı. İmamoğlu şöyle konuştu: “Tercihlerimi bu yönde yaptığımdan ötürü puanımın yetmediği inşaat fakültelerine girememiştim. Dün gibi hatırlarım tercihlerimde İstanbul’daki inşaat fakültesi ve KTÜ’deki inşaat fakültesi vardı.”
İKİ ÜNİVERSİTEDE DE SINAVA GİRMİŞ
Ailesinin yaptığı araştırmanın ardından Kıbrıs’taki Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki İnşaat Fakültesi’ne gittiğini dile getiren İmamoğlu, amcasıyla gittiği Kıbrıs’ta Girne Amerikan Üniversitesi’ni çok beğendiği için amcasını ikna ederek kaydını bu okula yaptırdığını ifade etti. Kıbrıs’a Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne girmek niyetiyle kayıt olmaya gittiğini kaydeden İmamoğlu, sonrasında hem Girne Amerikan hem de Doğu Akdeniz’in seviye sınavlarına girdiğini, inşaat mühendisliği okumak istemediği için Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü’ne 1988 yılında kayıt yaptırdığını anlattı.
USULSÜZ GEÇİŞE İLİŞKİN TEK SATIR AÇIKLAMA YOK!
YÖK ve İstanbul Üniversitesi’nin iki farklı raporla belgelediği usulsüz yatay geçişle ilgili detay vermeyen İmamoğlu, “İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezuniyetim sonrası, ilgi duyduğum İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü, Personel Yönetimi Yüksek Lisans Bölümü sınavını kazandım. Yoğun iş yaşamımdan dolayı 2 ders verdiğim bu bölüme devam edemedim. 2010’lu yıllarda geçmişe dönük af çıktığını öğrendiğim esnada tekrar yüksek lisans programıma devam etme başvurumu yaparak hakkımı elde ettim. Derslerimi ve tezimi başarıyla vererek insan kaynakları üzerine yüksek lisans programımı da bitirmiş oldum” ifadelerine yer verdi.
BAŞKA HUSUS YOK!
İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yöneticisi Özalp Tazan ve eski TBMM Başkanı Trabzon Milletvekili Necmettin Karaduman isimleriyle ilgili sorulan soruya ise, “Geçiş sürecimle alakalı 1989 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yapanları duymuştum. Ben de 1990’da geçiş ilanlarını takip ederek başvuru yaptım. Başkaca söylemek istediğim husus yoktur” dedi.
Doğu Akdeniz’i yalanladı ama...
- İmamoğlu, basına yansıdığı gibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne hiç kayıt yaptırmadığını ifade etti. Ancak İBB’nin resmi internet sitesinde yer alan özgeçmişte, “KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Bir süre sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme Bölümü’ne aldırdı. KKTC’de iki yıllık eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne yatay geçiş yaptı” ifadeleri yer alıyor. İmamoğlu’nun anlattıklarıyla, İBB’deki CV’sinin çelişmesi dikkat çekiyor.
Usulsüz ama sahte değil!
- İmamoğlu’nun avukatları Mehmet Pehlivan ve Nusret Yılmaz, soruşturmanın hukuka aykırı bir biçimde başlatıldığını belirterek, savcılık tarafından sunulan raporda herhangi bir sahte belge tespiti bulunmadığını öne sürdü. YÖK’ün hazırladığı 17 Şubat 2025 tarihli Yükseköğretim Denetleme Kurulu Araştırma Raporu’nun hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunu savunan avukatlar, hazırlanan raporun idare ve ceza hukuku bağlamında değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Bu soruşturmanın konusu olması nedeniyle mesele ceza hukuku bağlamında değerlendirmelidir. Kabul anlamına gelmemek üzere, raporda idari işlemde bir usulsüzlük olduğu yönünde bir iddia bulunsa da bu iddia herhangi bir evrakın sahte olduğuna yönelik değildir” savunması yaptı.
Üyeler hedefte
- Girne Amerikan Üniversitesi’nin 1993 yılında tanındığı iddialarının hatalı olduğuna vurgu yapan avukatlar, “1990’da üniversitelerin tanınmasına dair herhangi bir mevzuat yoktu. Mevzuat olmadığı gibi o tarihte tanınmaya ilişkin yönerge veya kurul kararı da bulunmamaktadır” denildi. Söz konusu Girne Amerikan Üniversitesi’nin 1990 ve öncesi tanınmadığına dair herhangi bir belgenin de YÖK tarafından ortaya konamadığı iddia edildi. Avukatlar, YÖK Denetim Kurulu üyeleri hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.
SONUÇ HÜSRAN
- İmamoğlu’nun yaşamını konu alan “Benim Sevgili Başkanım Ekrem İmamoğlu” kitabının 25’inci sayfasında şu ifadeler dikkat çekiyor: “Ailesi mühendis olmasını arzuluyordu. Ekrem için de cazipti bu seçim. İnşaat mühendisi olacaktı. Ekrem futbol aşkı yüzünden mühendisliği kazanamadı. Lise son sınıfta okul takımının maçları yüzünden derslerden iyice uzaklaşmıştı. Hızlandırılmış kurslara gitti, özel ders aldı ama sınavlarda yeterli olmadı. Türkçe-Matematik puanı ile İktisat, İşletme gibi bölümleri kazanabilirdi. Aile mühendislikte ısrar edince sonuç hüsran oldu. Bir yandan da sevinmişti. Futbol oynamaya devam edebilirdi. 2. Ligdeki Sebatspor ile profesyonel sözleşme imzalaması söz konusuydu. Babası bu haberi alır almaz devreye girdi. Ekrem'i amcası Ali İmamoğlu ile Kıbrıs'a gönderdi. Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin sınavlarına girdi ve İnşaat Mühendisliğini kazandı. Ancak Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde geçirdiği birkaç gün içinde fikrini değiştirdi ve amcasını ikna ederek Girne Amerikan Üniversitesi'nde İşletme Bölümü'ne yazıldı.”