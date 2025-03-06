İlkokulu anlattı yatay geçişi atladı

İmamoğlu’nun yaşamını konu alan “Benim Sevgili Başkanım Ekrem İmamoğlu” kitabının 25’inci sayfasında şu ifadeler dikkat çekiyor: “Ailesi mühendis olmasını arzuluyordu. Ekrem için de cazipti bu seçim. İnşaat mühendisi olacaktı. Ekrem futbol aşkı yüzünden mühendisliği kazanamadı. Lise son sınıfta okul takımının maçları yüzünden derslerden iyice uzaklaşmıştı. Hızlandırılmış kurslara gitti, özel ders aldı ama sınavlarda yeterli olmadı. Türkçe-Matematik puanı ile İktisat, İşletme gibi bölümleri kazanabilirdi. Aile mühendislikte ısrar edince sonuç hüsran oldu. Bir yandan da sevinmişti. Futbol oynamaya devam edebilirdi. 2. Ligdeki Sebatspor ile profesyonel sözleşme imzalaması söz konusuydu. Babası bu haberi alır almaz devreye girdi. Ekrem'i amcası Ali İmamoğlu ile Kıbrıs'a gönderdi. Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin sınavlarına girdi ve İnşaat Mühendisliğini kazandı. Ancak Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde geçirdiği birkaç gün içinde fikrini değiştirdi ve amcasını ikna ederek Girne Amerikan Üniversitesi'nde İşletme Bölümü'ne yazıldı.”