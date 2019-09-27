Gündem İmam hatip lisesi Avrupada rekor kırdı 18 projeyle zirveye oturdu
EĞİTİM

İmam hatip lisesi Avrupa'da rekor kırdı: 18 projeyle zirveye oturdu

Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Avrupa Birliği Erasmus Plus projelerine 2019'da kabul ettirdiği 18 projeyle başarıya imza attı. Okun sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da rekor kırarak zirveye oturduğunu söyleyen okul müdürü Yılmaz Güney, "Projeler kapsamında 18 ülkeden 85 okulla iş birliği yapıldı. Yaklaşık 300 öğrenci ve neredeyse tüm öğretmenler projeler kapsamında Avrupa deneyimi elde edecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri.
Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri.

Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Avrupa Birliği Erasmus Plus projelerine 2019'da kabul ettirdiği 18 projeyle gururlandırdı.

Kepez ilçesinde üç yıl önce eğitim öğretime başlayan ve bünyesinde hayırseverler tarafından yaptırılan bir yurt ve ortaokul da bulunan Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olması nedeniyle öğrenciler tarafından ilgi görüyor.

Erasmus projeleriyle ön planda

Lise, verdiği eğitimin yanı sıra gerçekleştirdiği Avrupa Birliği (AB) Erasmus projeleriyle de ön plana çıkıyor 2018'de 3, 2019'da ise 15 projesini AB'ye kabul ettirmeyi başaran okul; Kültür ve öğrenme, Avrupa Birliğinde eşitliği güçlendirmek ve kültürler arası Avrupa eğitimine katılma, göçmenlerin entegrasyonu, dijital çağ sınıfları, sosyal medyanın eğitime katkısı, robotik kodlama, Avrupa için ortak kültür, bilişim teknolojileri, doğa ve tarih projeleriyle öne çıktı.

18 ülkeden 85 okulla iş birliği

Kuruluş hedefleri doğrultusunda AB projelerine stratejik planda fazlaca önem verdiklerini söyleyen okul müdürü Yılmaz Güney, projelerin iki yıl sürdüğünü, her projede 4-5 farklı yabancı ortak bulunduğunu aktardı. Güney, projeleri kapsamında 18 ülkeden 85 okulla iş birliği yapıldığını dile getirdi.

AA - Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bünyesinde bir de ortaokul bulunuyor.

Yaklaşık 300 öğrencinin ve neredeyse tüm öğretmenlerin projeler kapsamında Avrupa deneyimi elde edeceğini anlatan Güney, şunları kaydetti:

"Yürütülen 18 proje sayısıyla okulumuz sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da rekor kırarak zirveye oturmuştur.

Okul kendi öz insan kaynaklarıyla yapılan projeler sayesinde, hem öğretmenler hem de öğrenciler, akademik, sosyal, kültürel ve kişisel olarak çok değerli kazanımlar elde edecek. Projenin, aynı zamanda ülkemizin, şehrimizin, insanımızın ve kültürümüzün daha iyi ve doğru şekilde tanıtılmasına da büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."

REKLAM

Yüzde 50'nin üzerinde bir başarı sağladık

Okulun proje koordinatörü ve İngilizce öğretmeni Nebi Demir de proje konularını genellikle insanlığın ihtiyaçlarından belirleyerek yola çıktıklarını ifade etti.

Projelerin yazım ve hazırlanmasının çok yorucu ve meşakkatli olduğunu vurgulayan Demir, "Proje ekibimizle beraber yaklaşık 3-4 ay boyunca bir çaba gösteriyoruz. Erasmus çağrı dönemlerinde projeleri tamamlayıp sunuyoruz. Proje ekibimizde tecrübeli arkadaşlar var. Bu kadar çok projenin kabul edilmesini de bekliyorduk ancak her projemiz kabul olmadı. AB'ye 35 projeyle başvurduk. Yüzde 50'nin üzerinde bir başarı sağladık ki bu da ortalamanın kat kat üzerindedir. Bizim için çok başarılı bir yıl geçti." diye konuştu.

AA - Okuli kültürden sanata, bilimden spora birçok alanda ön plana çıkıyor.
  • Erasmus Plus projesiyle Fransa'nın Paris kentine giden öğrencilerden Mustafa Sarı, bir daha Erasmus projesine katılma imkanı bulabilirse bu şansı yine değerlendirmek istediğini bildirdi.
  • Çevre konusunda hazırlanan projeyle Hollanda'ya giden öğrencilerden Hüseyin Emir Bilgin de proje ortağı okullardan gelen öğrencilerle çevre konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

60’ından sonra ders verdiği öğrencileriyle birlikte hafız oldu
HAYAT
60’ından sonra ders verdiği öğrencileriyle birlikte hafız oldu

Medyanın imam hatiplere bakışı: Haberlerde nefret söylemi var
GÜNDEM
Medyanın imam hatiplere bakışı: Haberlerde nefret söylemi var
Bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz

Bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yine kendini mağdur ilan ettirdi

Yine kendini mağdur ilan ettirdi

​Deprem toplantısına davet edildiği halde gitmediği ortaya çıktı.
Ulusal güvenlik sorunu

Ulusal güvenlik sorunu

GSM şirketlerinin deprem sınavı MGK gündemine gelebilir!
Kandil vuruldu

Kandil vuruldu

TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Konsolosluk binası mühürlenebilir

Konsolosluk binası mühürlenebilir

Kaşıkçı'nın öldürüldüğü bina için başsavcılık harekete geçebilir.
Mısır'da Sisi isyanı

Mısır'da Sisi isyanı

​Cuma sonrası halk akın akın sokaklara iniyor.
Milli gemiler<br>göreve hazır

Milli gemiler
göreve hazır

Büyük İstanbul Depremi'nde sahada olacaklar.
Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü

Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü

​Atmaca füzeleriyle donatılan TCG Kınalıada donanmaya katılıyor.
27 bin TL<br>cepte kalacak

27 bin TL
cepte kalacak

Kredilerde araç sahibi yapacak 3 aylık indirim.
Sona doğru yaklaşıyoruz

Sona doğru yaklaşıyoruz

​Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi açıklaması.
Türkiye ile görüşüyoruz

Türkiye ile görüşüyoruz

​Rus tarafından SU-35 uçağına ilişkin açıklama.
Deprem çantasının maliyeti 440 TL

Deprem çantasının maliyeti 440 TL

​Önceden hazırlanmış deprem çantası hayat kurtarabilir.
Eylül'de fatura<br>gelmeyebilir

Eylül'de fatura
gelmeyebilir

Depremde servis dışı kalan firmalardan 'özür' adımı gelebilir.
'HDP gençleri<br>verip para alıyor'

'HDP gençleri
verip para alıyor'

​Teslim olan terörist HDP binasından dağa giden süreci anlattı.
Binlerce hikaye<br>arasından seçildiler

Binlerce hikaye
arasından seçildiler

Bilge Çocuk ödüllerini Milli Eğitim Bakanı verecek.
Beka düzeyinde ehemmiyetli

Beka düzeyinde ehemmiyetli

Bahçeli, depremin ardından açıklama yaptı.
Cezası kaldırıldı

Cezası kaldırıldı

​Tahkim Kurulu Ali Koç'la ilgili kararını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.