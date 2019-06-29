Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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EĞİTİM

İmam hatiplerin LGS başarısı

LGS’de imam hatip ortaokulları 24 Türkiye birincisi çıkardı. Üsküdar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hilal Cantürk, öğretmenlerinin desteğiyle çok çalıştığını söyleyerek yerli yazılım için mühendis olmak istediğini söyledi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Hilal Cantürk - Hilal Kılıç - Samet Furkan Memiş
Hilal Cantürk - Hilal Kılıç - Samet Furkan Memiş

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan 565 öğrenciden 24’ünü imam hatip ortaokullarında eğitim gören öğrenciler oluşturdu. Önder İmam Hatipliler Derneği, LGS Türkiye birincisi olan İstanbul’daki 3 imam hatip ortaokulu öğrencisinin başarısını kutlamak ve ödüllendirmek için Aksaray’daki dernek genel merkez binasında bir araya geldi. Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, imam hatip okullarının gün geçtikçe daha başarılı olduğunu söyledi.

ÖNDER’DEN ÖĞRENİM BURSU

Çal, “Türkiye birincisi öğrencilerimizin başarısını paylaşıyoruz ve ÖNDER adına onlara 2019-2020 yılı için eğitim bursu vereceğiz” dedi. Üsküdar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Hilal Cantürk, “Bir sene boyunca ailem ve öğretmenlerimin desteğiyle çok çalıştım. Uzay mühendisi ya da yerli yazılım için yazılım mühendisi olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

HEDEFİM UÇAK MÜHENDİSLİĞİ

Kartal Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Samet Furkan Memiş ise şunları söyledi: “Üç senedir bu sınava çalışıyorum. Sonuçlardan çok memnunum. Günde 250 soru çözdüm. Hobi olarak uçaklarla ilgileniyorum. Hedefim uçak mühendisliği”

TIP OKUMAK İSTİYORUM

İstanbul Esenyurt Güzelyurt Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hilal Kılıç, Türkiye birincisi olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, fen lisesinde eğitim alıp üniversitede tıp okumak istediğini, ailesinin ve öğretmenlerin sınav süreci boyunca kendisine hep destek olduğunu belirtti.

HEM BİRİNCİ HEM HAFIZ

Birincilerden biri de Konya Mustafa Büyükkaplan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yasin Mehmet Yapar. Yapar, hem sınavda birinci olarak başarı elde etti hem de eş zamanlı olarak hafızlığını tamamladı.

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