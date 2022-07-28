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EĞİTİM

İmam Hatip’te kontenjanlar dolu dolu

2022 yılı LGS kapsamında merkezi sınav puanına göre yerleştirme için 396 bin 595 öğrenci tercih yaptı. Tercih yapan öğrencilerden 188 bin 875’i tercihleri doğrultusundaki sınavlı okullara yerleşti. Sınavla alım yapan Anadolu İmam Hatip liselerinde doluluk oranı yüzde 97,18’e ulaştı.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
İmam Hatip’te kontenjanlar dolu dolu
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2022 yılı LGS kapsamında merkezi sınav puanına göre yerleştirme için 396 bin 595 öğrenci tercih yaptı. Tercih yapan öğrencilerden 188 bin 875’i tercihleri doğrultusundaki sınavlı okullara yerleşti. Sınavla alım yapan Anadolu İmam Hatip liselerinde doluluk oranı yüzde 97,18’e ulaştı. Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne yerleşen öğrencilerin yüzde 42,18’i resmi ortaokul mezunuyken, yüzde 52,59’u ise İmam Hatip Ortaokulu mezunu.

İLK ÜÇ TERCİH ARASINDA

  • Öncelikle tercihlere yerleşme oranlarındaki artış Fen lisesi, Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde olduğu kadar Anadolu İmam Hatip liselerinde de yaşandı. Geçen yıl ilk tercihi Anadolu İmam Hatip lisesi olan öğrencilerin yüzde 55,5’i bu liselere yerleşirken bu yıl oran yüzde 57,1’e yükselerek yüzde 2’lik artış gösterdi. Anadolu İmam Hatip liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 57,03’ü birinci tercihinde seçtiği okula, yüzde 19,42’si ikinci tercihinde seçtiği okula, yüzde 12,94’ü ise üçüncü tercihinde seçtiği okula yerleşti. Anadolu İmam Hatip liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 87,39’u ilk 3 tercihlerindeki liselere yerleşti.

HER ORTAOKULDAN ÖĞRENCİNİN TERCİHİ

Merkezi sınav puanı ile alım yapan Anadolu İmam Hatip liselerinin öğrenci kontenjanı 39 bin 666 iken bu kontenjana 38 bin 546 öğrenci yerleştirildi. Kalan kontenjanın ise ek yerleştirmelerde tercih edilmesi bekleniyor. Resmi ortaokuldan mezun olan öğrencilerin yüzde 42,18’i, İmam Hatip ortaokulu mezunu olan öğrencilerin yüzde 52,59’u Anadolu İmam Hatip liselerine yerleşti.

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