Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
İmamoğlu için para topluyoruz

İmamoğlu için para topluyoruz

04:002/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Muhittin Böcek, Gökhan Böcek, Ekrem İmamoğlu.
Muhittin Böcek, Gökhan Böcek, Ekrem İmamoğlu.

CHP’li belediyelerde haraca bahane çok. Rüşvet ve yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “İmamoğlu’nun ailesi ve çocuklarına yardım için” diyerek iş insanlarından haraç istemiş. Vermek istemeyenler tehdit edilmiş. Antalya’nın dışında başka CHP’li büyükşehir belediyelerinin de benzer yöntemle haraç topladığı belirtiliyor.

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarıyla gündemden düşmeyen CHP’li belediyelerle ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Bazı CHP’li büyükşehir belediyelerinin, Ekrem İmamoğlu ve ailesine yardım bahanesiyle zorla para topladıkları, vermek istemeyen iş insanlarının tehdit edildiği öğrenildi. Bu haraç toplama yöntemi, İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) yolsuzluk gerekçesiyle tutuklandıktan sonra başladı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, CHP’li belediyelerle çalışan iş insanlarına “İBB ve diğer belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle başta İmamoğlu olmak üzere birçok kişinin zor durumda kaldığı, paranın bu nedenle toplandığı” söylendi. Baskı kurulan iş insanlarından zorla para istendi. Vermek istemeyenler tehdit edildi.

HARAÇ REDDEDİLİNCE TEHDİT BAŞLADI

O belediyelerden birisi de Antalya Büyükşehir Belediyesi. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski CHP’li Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek aracılığıyla bir iş insanından 50 bin dolar istedi. İş insanının ofisine giden oğul Böcek, parayı “İmamoğlu’nun ailesi ve çocuklarına yardım amacıyla” istediklerini söyledi. Talep reddedilince tehdit başladı.

KONU ÖNEMLİ CUMAYA KADAR ÖDE

Görüşmeden 15-20 gün sonra bu kez Muhittin Böcek devreye girdi. Baba Böcek o iş insanını arayıp “Gökhan’ın senden bir talebi olmuş, konu önemli. Yardımcı ol, cumaya kadar ödemeyi yapman gerek” dedi. İşletmeleri üzerinde baskı kurulacağı endişesine kapılan iş insanı, 300 bin TL’yi bir çalışanı aracılığıyla Gökhan Böcek’e teslim etti. Yolsuzluk soruşturmaları süren CHP’li belediyelerin para trafiği mercek altına alındı. Yapılacak araştırma kapsamında, hangi belediyelerin bu yöntemle haraç topladığı, hangi iş insanlarının benzer baskı ve tehditlere maruz kaldığı ortaya çıkarılacak.




#Yolsuzluk
#Muhittin Böcek
#Gökhan Böcek
#Ekrem İmamoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cumhuriyet Bayramı tatili 2025: 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? Kamu, özel sektör, okullar ve bankalar tatil mi? İşte tarihler