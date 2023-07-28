İmamoğlu: Lider değişmeli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor” dedi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “İktidar İçin Değişim” adıyla bir internet sitesi kurduklarını hatırlattı. Burada 100 binden fazla görüş ve öneri paylaşıldığını savunan İmamoğlu, sitenin 1 milyon kez ziyaret edildiğini belirtti.

HEM KUŞAK HEM VİZYON

“Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor.” ifadelerini kullanan Ekrem İmamoğlu, “Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Tabanla bağ kurun

İletişim uzmanlarının toplanan verilere NLP yöntemi ile duygu analizi yaptığını iddia eden İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Toplum, tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor. Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor. Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor. İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor. Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor.







