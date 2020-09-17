İmamoğlu sözünü tutmadı: ​Servisçiler isyan etti

Servis taşımacılığı yapan esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni servis plakası satış teklifini protesto etti. Büyükşehir Belediyesi karşısındaki Saraçhane Parkı’nda toplanan birçok servisçi dernek ve birliğine bağlı çok sayıda esnaf, 2015-2019 döneminde taşımacılık yapanlara İBB’nin servis plakası verme teklifine tepki göstererek protesto gösterisi yaptı.

‘TAHDİT TEHDİT OLMAYACAK’ DEMİŞTİ

İstanbul Servisçiler Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Arslan “Seçimden önce İmamoğlu odamızı ziyaret edip servisçi esnafına ‘tahdit tehdit olmayacak sizlere söz veriyorum’ demişti. 25 Mayıs 2015 yılının tahdit sürecine milat olduğunu söylemesine rağmen Ekrem Başkanın 11 Eylül Cuma günü Fox tv’de açıklama yaptığı 25 Mayıs sonrasına korsanlara rantçılara plaka vereceğim açıklaması esnafımız üzerinde infaal ile moral bozukluğuna neden olmuştur. Pandemi dolayısıyla 6 aydır araçların kapıda yattığı zaman psikolojisi bozuk olan esnafımız aynı gün akşam örgütlenip Kartal İBB binası önünde basın açıklaması yaptı. Tekrar örgütlenip Saraçhane’de Ekrem Başkanı ve CHP yetkililerini uyarmak için toplandık. İmamoğlu’nun yaptığı açıklamadan yanlıştan dönmesini istiyoruz. Eğer yanlıştan dönülmezse eyleme devam edeceğiz” dedi.

BELEDİYEYE PARA LAZIM HERHALDE

Dokuz yıldır servisçilik yapan Birsen Turan, “Bu plaka tahdidini koltuğa oturmadan önce ‘Tehdit olmayacak tahdit olacak’ dedi. Ama o koltuğa oturdu belediyeye galiba para lazım aramıza plaka sokmaya çalışıyor. Zaten pandemiden dolayı 60 binden fazla servisçi yatıyor. İş bulan sanki altın bulmuş gibi. Onu da eğer senin fiyatın 300 TL ise 250 TL ye verdiriyorlar. Onunda bir kısmı mazota, OGS’ye yarısını da firma kesiyor. Araba kredisi ödüyorum, kafamı sokmaya bir ev aldım onun borcu var. Korsancılara rant yapacaklar. Benim yaptığım işin aynısını o da yapıp benim masrafımdan daha az masraf yapacaklar. Biz aramıza istemiyoruz. Zaten herkesin sayısı çok fazla. Servisçi insanların evinde çok büyük sıkıntılar var. Şu anda plakamızın içi boş değeri yok. Trafik çok yaktığımız mazot çok araba sayısı daha çok kazancımız az. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Bizim aramıza yeniden plaka alan girmesin” şeklinde konuştu.

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Arabam 6 aydır kapıda yatıyor

Kimsenin seslerini duymadığını belirten servisçi Mahmut Akdağ, “Mesleki yeterlilik belgesine 850 TL isteniyor. Bir belgeye çeşitli isimler koyarak almak ranttır. Bizim hakkımız olan 25 Mayıs milattır. Sonrasında verilen plakalar ranttır. 20 yıldır servisçiyim. 6 aydır kapımda yatan arabam var. Aküsü bitti muayenesi geçti sigortası yandı kaskosu yandı. Ve bu haksız kazanç. Hakkımızı aramak için çaresizce buralara geldik. Ekrem İmamoğlu seçimlerde 25 Mayıs’ın milat olacağını plakalarımızla ilgili söz vermişti. Şimdi ise aynı plakayı satmak istediğini beyan ediyor” dedi.