İmamoğlu Türkçe dersi alsın

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bakanlığın kreşleri kapatma yazısı gönderdiği iftirası ile ilgili konuştu. Tekin, "Sayın İmamoğlu'nun Türkçe okuduğunu anlayabilme yetisi yok. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim" dedi. AK Parti grup toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, "Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kendisine karşı kullandığı, 'şuursuz' ifadesine tepki gösteren Tekin, "Şuursuz kavramını kendisine iade ediyorum. Şuursuzluk partisinde olan bitenden, partisin tarihinden haberdar olamamak demektir" ifadelerini kullandı.