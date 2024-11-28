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İmamoğlu Türkçe dersi alsın

İmamoğlu Türkçe dersi alsın

Merve Safa Akıntürk
04:0028/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
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Yusuf Tekin
Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığın kreşleri kapatma yazısı gönderdiği iftirasını atan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Türkçe kursu almasını" önerdi. AK Parti Grup Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, "Sayın İmamoğlu'nun Türkçe okuduğunu anlayabilme yetisi yok" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bakanlığın kreşleri kapatma yazısı gönderdiği iftirası ile ilgili konuştu. Tekin, "Sayın İmamoğlu'nun Türkçe okuduğunu anlayabilme yetisi yok. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim" dedi. AK Parti grup toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, "Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kendisine karşı kullandığı, 'şuursuz' ifadesine tepki gösteren Tekin, "Şuursuz kavramını kendisine iade ediyorum. Şuursuzluk partisinde olan bitenden, partisin tarihinden haberdar olamamak demektir" ifadelerini kullandı.




#Milli Eğitim Bakanlığı
#Yusuf Tekin
#Ekrem İmamoğlu
#Türkçe
#siyaset

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