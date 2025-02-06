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İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor

İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor

04:006/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle iddianame düzenlendi. İmamoğlu'nun “Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

DHKP/C DE HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Gürlek'in geçmişte yaptığı görevler nedeniyle ve halen terör örgütü DHKP/C başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerince hedef haline getirildiğine dikkat çekilen iddianamede, İmamoğlu'nun da söz konusu konuşmasıyla Gürlek'i hedef göstererek, "terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme" suçunu işlediği ifade edildi.

İddianamede, İmamoğlu'nun aleni şekilde kullandığı söylemlerin, Gürlek'i küçük düşürmeye yönelik ve küçültücü ifade niteliğinde olduğu vurgulandı. Söz konusu ifadenin düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı belirtildi. İmamoğlu'nun konuşmasında Başsavcı Gürlek ve aile yakınlarının hedef alındığı, zarara veya kötülüğe uğratılacağını içeren ifadeler kullanıldığı aktarılan iddianamede, İmamoğlu’nun tehdit suçunu işlediği anlaşılmıştır" değerlendirmesi yer aldı.



#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#Hapis
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