İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında

'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında

tarafından yürütülen

tarafından yürütülen

Aynı zamanda eski İYİ Partili olan Özkan'ın ifadesinin alınacağı bilgisine ulaşıldı.

İbrahim Özkan İBB meclisinde İYİ Parti grubunun başkan vekilliği görevini üstleniyordu. 23 Aralık 2023’te partisinden istifa eden İbrahim Özkan, İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini de bırakmıştı.

O süreçte Özkan, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından danışman olarak atanmıştı.