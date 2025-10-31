İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı, eski İYİ Partili İbrahim Özkan gözaltına alındı.
Aynı zamanda eski İYİ Partili olan Özkan'ın ifadesinin alınacağı bilgisine ulaşıldı.
İmamoğlu'nun danışmanıydı
İbrahim Özkan İBB meclisinde İYİ Parti grubunun başkan vekilliği görevini üstleniyordu. 23 Aralık 2023’te partisinden istifa eden İbrahim Özkan, İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini de bırakmıştı.
O süreçte Özkan, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından danışman olarak atanmıştı.