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İmamoğlu’nun komplo timi

İBB Başkanı İmamoğlu, 31 Mart’ın ardından komploculuğa soyundu. CHP’ye geçen belediyelerde önceki döneme ilişkin usulsüzlük bulabilmek için İBB bünyesinde hiçbir resmi unvanı olmayan sözde teftiş ekibi kurulduğu ortaya çıktı. Ekip, usulsüzlük bulamayan belediye bürokratlarını “Hiç mi bir şey yok” sözleriyle komplo kurmaya zorluyor.

Neslihan Önder
04:00 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 06:32 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
İBB
İBB

İstanbul’daki CHP’li belediyeler üzerinde tam tahakküm kurmak için seçimden sonra kolları sıvayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmiş dönemde usulsüz icraatlar yapıldığı iddiasıyla bir teftiş ekibi kurduğu ortaya çıktı. İncelemeyi yapanlar, yeni belediye bürokratlarından eski döneme ait bilgi alamadığında ise “Hiç mi bir şey yok” diyerek adeta usulsüzlük uydurmaya zorluyor. Edinilen bilgiye göre, resmi olarak hiçbir karşılığı bulunmayan ekibe dair bilgiler, dosya ya da dilekçede geçmiyor. İmamoğlu, seçimde AK Parti’den aldıkları ilçe belediyelerinden talep gelirse uzman bürokratlar göndererek teftiş yaptırıyor. Müfettiş gibi çalışan bu kişilerin 2-3 hafta ilgili ilçe belediyesinde kaldığı belirtiliyor.


AÇIK BULMAK İÇİN YOĞUN MESAİ

Yerel seçimlerin hemen ardından Sancaktepe Belediyesi’nde jakuzi olduğu yalanını, İmamoğlu’nun yolladığı bu sözde denetim ekibiyle araştırdığı belirlendi. Diğer ilçe belediyeleri için de çalışan ekibin, geçmiş dönemlere dair açık bulmak için çabaladığı ifade ediliyor.


MALİ VE TEKNİK İŞLERE ODAKLANDI

İmamoğlu’nun her CHP’li ilçe belediyesinde kendisine yakın isimlerin üst düzey bürokrat olmasını istediği biliniyor. İmamoğlu’nun özellikle mali ve teknik işlerden sorumlu başkan yardımcılarının kendi onayıyla görevlendirilmesini istediği öğrenildi. Çoğu ilçede özel kalem müdürleri de yine İmamoğlu’nun onayı doğrultusunda görevlendirildi.


#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#İstanbul
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