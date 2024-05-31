İmamoğlu’nun komplo timi

İstanbul’daki CHP’li belediyeler üzerinde tam tahakküm kurmak için seçimden sonra kolları sıvayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmiş dönemde usulsüz icraatlar yapıldığı iddiasıyla bir teftiş ekibi kurduğu ortaya çıktı. İncelemeyi yapanlar, yeni belediye bürokratlarından eski döneme ait bilgi alamadığında ise “Hiç mi bir şey yok” diyerek adeta usulsüzlük uydurmaya zorluyor. Edinilen bilgiye göre, resmi olarak hiçbir karşılığı bulunmayan ekibe dair bilgiler, dosya ya da dilekçede geçmiyor. İmamoğlu, seçimde AK Parti’den aldıkları ilçe belediyelerinden talep gelirse uzman bürokratlar göndererek teftiş yaptırıyor. Müfettiş gibi çalışan bu kişilerin 2-3 hafta ilgili ilçe belediyesinde kaldığı belirtiliyor.