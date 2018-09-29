'İnadına PKK'lıyım sıkıntısı olan gelsin' dedi: Geldiler

Özcan A. çalıştığı iş yerinde bir video kaydı yaparak PKK'lı olduğunu söyleyip bazı küfürlü ifadeler kullandı ve 'İnadına PKK'lıyım' diye meydan okudu.

Videodan haberdar olan güvenlik güçleri harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Özcan A. hakkında gözaltı kararı verildi.

Arka kapıdan kaçmaya çalıştı

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri birkaç saat içinde şüphelinin yerini tespit etti. Çalıştığı iş yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Şüpheli bu sırada iş yerinin arka kapısından kaçmaya çalıştı.

Videosunu yalanladı