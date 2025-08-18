Yeni Şafak
İnan Güney'e tutuklama talebi: İBB'ye yönelik soruşturmada 44 kişi mahkemeye sevk edildi

17:1218/08/2025, Pazartesi
G: 18/08/2025, Pazartesi
DHA
Soruşturma kapsamında aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 44 kişi mahkemeye sevk edildi.

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 44 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 45'e yükseldi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 şüpheli ile sosyal medya yapılanması kapsamında; Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.


Diğer yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin sayısı 45'e yükseldi.


İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin ifadeleri soruşturma kapsamında görevlendirilen 11 savcı tarafından alınıyor.


