İnce 'Adaylıktan çekilmeyeceğim' deyip Kılıçdaroğlu'na yolu gösterdi: Kemal Bey hoş geldiniz güle güle

Seçim tarihi yaklaşırken siyaset kulislerinde hareketlilik yaşanıyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu sıralar Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç ve MYK üyeleri Selin Sayek Böke ile Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

İnce, son yaptığı açıklamada siyaset yapmak istediğini söyleyerek adaylığının devam edeceğini belirtmişti. Şu ana kadar kendisine gelen bir teklif olmadığını söyleyen İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşmeye açık olduğunu kaydetmişti. Peki cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesi istenen Muharrem İnce bu kararı alırsa süreç nasıl işleyecek? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimine göre, 30 Mart Perşembe gününe kadar itirazlar devam edecek.