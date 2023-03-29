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İnce 'Adaylıktan çekilmeyeceğim' deyip Kılıçdaroğlu'na yolu gösterdi: Kemal Bey hoş geldiniz güle güle

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Muharrem İnce, "Adaylıktan çekilmeyeceğim. Biz döne döne Köroğlu gibi çatışıyoruz. FETÖ'cüler PKK'lılar bize ateş ediyor. İttifaklar olmalıdır ancak bunlar ilke ittifakları olmalı" dedi. CHP liderini manidar sözlerle yolcu eden İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle." ifadelerini kullandı.

17:12 . 29/03/2023 Çarşamba
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Muharrem İnce - Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce - Kemal Kılıçdaroğlu

Seçim tarihi yaklaşırken siyaset kulislerinde hareketlilik yaşanıyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu sıralar Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç ve MYK üyeleri Selin Sayek Böke ile Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

'Gelen bir teklif yok'

İnce, son yaptığı açıklamada siyaset yapmak istediğini söyleyerek adaylığının devam edeceğini belirtmişti. Şu ana kadar kendisine gelen bir teklif olmadığını söyleyen İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşmeye açık olduğunu kaydetmişti. Peki cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesi istenen Muharrem İnce bu kararı alırsa süreç nasıl işleyecek? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimine göre, 30 Mart Perşembe gününe kadar itirazlar devam edecek.

Son tarih 30 Mart

31 Mart Cuma günü ise kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak. Bu nedenle 30 Mart mesai bitimine kadar adaylıktan çekilmezse Muharrem İnce'nin ismi oy pusulasında yer alacak.

Ortak basın açıklaması yaptılar: Adaylıktan çekilmeyeceğim

Görüşme sonrası yapılan açıklamada İnce, adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu.

Sözlerinin devamında,
"Erdoğan gitmelidir. İttifaklar olmalıdır ancak bunlar ilke ittifakları olmalı."
diye konuştu.
FETÖ ve PKK'lıların saldırısına maruz kaldıklarını ifade eden İnce,
"Biz döne döne Köroğlu gibi çatışıyoruz"
dedi.

Manidar sözlerle uğurladı: "Hoş geldiniz güle güle"

CHP liderini manidar sözlerle yolcu eden İnce,
"Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle."
ifadelerini kullandı.

#Muharrem İnce
#Kemal Kılıçdaroğlu
#memleket partisi
1 saat önce
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