İnce topa tuttu: CHP ile siyahla beyaz kadar ayrıyız

İnce, toplantıda; CHP’ye sert sözlerle yüklendi. İsveç'in NATO üyeliğine onay ve DEM Parti ile ilişkileri nedeniyle CHP'yi eleştiren İnce, "İttifak yapacak mısınız?" sorusuna ise "Siyahla beyaz kadar ayrışmışız nasıl beraber olacağız? Gençliğimdeki parti gitmiş başka bir yapı gelmiş” şeklinde cevap verdi.

Gençliğindeki CHP’nin yerine başka bir yapının geldiğini söyleyen İnce, “Yarın yönetim değişir o zaman bir kez daha bakarız. CHP, her gün DEM'lenirse nasıl ittifak kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı" ifadelerini kullandı. İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Dersim" sözüne de tepki göstererek "Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır." dedi. İnce; "Terör olduğu zaman terörle mücadeleye destek olacaksın. Kahramanların moralini bozmayacaksın. Dağda eksi 30 derecede yatan çocuklara moral vereceksin. Onları üzmeyeceksin" şeklinde konuştu.