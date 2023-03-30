İnce ve Kılıçdaroğlu görüşmesinde dikkat çeken çay kahve detayı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ile İnce görüşmenin ardından ortak açıklamada bulundu. İnce "Sayın Genel Başkan'a tekrar teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, Güle güle. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK'lılar, kaçak FETÖ'cüler herkes ateş ediyor bize sağdan soldan. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz" dedi.