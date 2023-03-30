İnce ve Kılıçdaroğlu görüşmesinde dikkat çeken çay kahve detayı

Kemal Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce
İkili görüşmenin ardından İnce adaylıktan çekilmeyeceğini açıklayarak Kılıçdaroğlu'na 'güle güle' dedi.
'İftar öncesi çaylı pastalı görüşme' iddiası
Sevinç, iki ismin iftar saatinden önce gerçekleşen görüşmesinde çay ve kahve ikramı yapıldığı, kuru pasta yendiğini söyledi.
Sevinç şu paylaşımda bulundu;
Yedili Masa'da 'iftar' pozu vermişlerdi
Kılıçdaroğlu ve İnce toplantı sonrası basın açıklamasını saat 18:10’da yapmıştı: Ankara’da iftar vakti ise 19:16'ydı.
Geçtiğimiz günlerde Yedili Masa'daki parti liderleri ile iftar pozları paylaşan Kılıçdaroğlu'nun, İnce ile görüşmesinde iftar saatinden önce nasıl çay ve pasta ikramı yapıldığı merak konusu oldu.
Kılıçdaroğlu, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edildikten sonra önce Konya'da Mevlana Türbesi'nde, ardından da İstanbul'da Hz. Muhammed'in kıyafetinin yer aldığı Hırka-i Şerif Camii Külliyesi'nde görülmüştü. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte de Kılıçdaroğlu Malatya'da depremzedelerle iftar sofrasına oturmuş ve de Konya'da Gelecek Partisi'nin iftarına katılmıştı.