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İnce ve Kılıçdaroğlu görüşmesinde dikkat çeken çay kahve detayı

Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye yaptığı ziyaret ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. İnce’nin ev sahipliğinde iftar saatinden önce gerçekleşen ziyarette liderlerin çay, kahve ve kuru pasta eşliğinde sohbet ettikleri belirtildi. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde ise Yedili Masa'daki ortaklarıyla birlikte iftar organizasyonunda boy göstermişti.

12:42 . 30/03/2023 Perşembe
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Kemal Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce

Kemal Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce

Yedili Masa'nın zoraki Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
, 'oylar bölünecek' korkusuyla Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kapısını çaldı.

İkili görüşmenin ardından İnce adaylıktan çekilmeyeceğini açıklayarak Kılıçdaroğlu'na 'güle güle' dedi.

Muhalif gazeteci
Şaban Sevinç
, Kılıçdaroğlu ile İnce’nin arasındaki görüşmenin samimi bir ortamda gerçekleştiğini anlatmak isterken dikkat çeken bir detay paylaştı.

'İftar öncesi çaylı pastalı görüşme' iddiası

Sevinç, iki ismin iftar saatinden önce gerçekleşen görüşmesinde çay ve kahve ikramı yapıldığı, kuru pasta yendiğini söyledi.

Sevinç şu paylaşımda bulundu;

"Teklif yok, Tartışma yok. Sıcak sohbet eşliğinde çay / kahve kuru pasta ikramları."

Yedili Masa'da 'iftar' pozu vermişlerdi

Kılıçdaroğlu ve İnce toplantı sonrası basın açıklamasını saat 18:10’da yapmıştı: Ankara’da iftar vakti ise 19:16'ydı.

Geçtiğimiz günlerde Yedili Masa'daki parti liderleri ile iftar pozları paylaşan Kılıçdaroğlu'nun, İnce ile görüşmesinde iftar saatinden önce nasıl çay ve pasta ikramı yapıldığı merak konusu oldu.

Kılıçdaroğlu, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edildikten sonra önce Konya'da Mevlana Türbesi'nde, ardından da İstanbul'da Hz. Muhammed'in kıyafetinin yer aldığı Hırka-i Şerif Camii Külliyesi'nde görülmüştü. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte de Kılıçdaroğlu Malatya'da depremzedelerle iftar sofrasına oturmuş ve de Konya'da Gelecek Partisi'nin iftarına katılmıştı.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#Muharrem İnce
#iftar
#görüşme
1 saat önce
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