İndere'de çifte bayram: Bakan Kurum 'Dağları deldik yepyeni bir şehir kurduk' diyerek paylaştı

“Ülke olarak bittik dedim ama öyle değilmiş. Özellikle bu konutları görünce mutlu oluyor insan. Yanında devlet olunca da kendini daha güvende hissediyor. Güçlü bir ülkemiz varmış, hele hele bu manzarayı görünce de daha çok mutlu oluyor insan. İnsan aklına gelmeyecek şeyler yapıldı. Kayalar delindi, çok güzel bir zemine yapıldı. İmkansızı başardılar. Devlet sürekli yanımızdaydı. Bizi asla yalnız bırakmadılar” dedi. “Devletimiz verdiği sözü tutuyor” diyen diğer hak sahibi Tevrat Güzel ise, “Her şey çok güzel düşünülmüş. Park yerleri, ağaçlandırmalar hepsi dört dörtlük düşünülmüş”