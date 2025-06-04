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İndere'de çifte bayram: Bakan Kurum 'Dağları deldik yepyeni bir şehir kurduk' diyerek paylaştı

İndere'de çifte bayram: Bakan Kurum 'Dağları deldik yepyeni bir şehir kurduk' diyerek paylaştı

10:204/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Depremzedeler bayramı evlerinde karşılıyor.
Depremzedeler bayramı evlerinde karşılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı’nı Adıyaman İndere’de yapımı tamamlanan evlerinde karşılayacak ailelerin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, "Bitti denilen yerden yeniden başladık. Dağları deldik, yepyeni bir şehir kurduk. Burası Adıyaman İndere. 16 bin konutluk bu uydu kentimizde depremzede kardeşlerimiz bayram sevincini artık yeni yuvalarında karşılıyor" dedi.


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İndere'de çifte bayram: Bakan Kurum 'Dağları deldik yepyeni bir şehir kurduk' diyerek paylaştı
Gündem / Adıyaman
04 Haziran, Çarşamba

Çevre Şehircilik ve İklim Değişik Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut GYO, Adıyaman İndere’de 5 milyon metrekare alan üzerine 16 bin 467’si konut, 355’i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerinin büyük bölümünü tamamladı. 16 bin 333 bağımsız bölümün kurası çekildi, 2 bin 89 hak sahibine anahtarları teslim edildi. 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak bölgede, çalışmalar gece gündüz vardiya sistemiyle devam ediyor. 9 bin 500 mühendis, mimar ve işçinin bulunduğu şantiyede 600 iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar sürüyor. Konutlar, depreme dayanıklı ve yatay mimariye uygun zemin+4’ü geçmeyecek şekilde tasarlanıyor.

Bakan Kurum: Bitti denilen yerden yeniden başladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,
"İndere’de tamamlanan evlerine taşınan vatandaşların bayram heyecanını paylaştı: Bitti denilen yerden yeniden başladık. Dağları deldik, yepyeni bir şehir kurduk. Burası Adıyaman İndere! 16 bin konutluk bu uydu kentimizde depremzede kardeşlerimiz bayram sevincini artık yeni yuvalarında karşılıyor. Çok şükür"
dedi.
Cansel Sevim

“Konteynerdan bu eve gelmek bir mucizeydi”

İndere’de bu kadar büyük bir şehrin inşasını “mucize” diye tanımlayan hak sahibi Cansel Sevim,
“Burası önceden dağ idi. Biz Karadağ diyorduk. Şimdi buranın o halden hızlı bir şekilde bu hale gelmesi bence mucizevi bir şeydi. Kısa süre içerisinde bu kadar evin yapılabileceğine ben inanmıyordum. Konteynerden böyle güzel bir eve gelmek bizim için çok mucizevi bir şeydi. Konteynerde bir metrelik mutfağınız vardı, tezgahımız yoktu, doğru dürüst yemek yapamıyorduk”
diye konuştu.

“Depremden sonraki ilk bayram”

Sevim, bu bayramı evlerinde geçirmenin heyecanı yaşadığını dile getirdi:
Bayram dediğiniz birliktir, beraberliktir. Ama konteynerde bunu yapamıyorduk, zorlanıyorduk. Aşırı heyecanlıyım, temizlik mi yapsam, tatlı mı yapsam? Misafirimi nasıl ağırlasam? Hani burada mı otursam yoksa diğer odada mı otursam? Sanırım gerçekten anlatılmayacak kadar güzel bir his. Yeni evimizdeki ilk bayram ama bizim için depremden sonraki ilk bayram da olabilir.
Hüseyin Güzel

“Yanında devlet olunca insan kendini daha güvende hissediyor”

Yeni evine taşınan Hüseyin Güzel ise depremden sonra Adıyaman’ın tamamen yıkıldığını düşündüklerini, tüm umutlarının tükendiğini ifade ederek
“Ülke olarak bittik dedim ama öyle değilmiş. Özellikle bu konutları görünce mutlu oluyor insan. Yanında devlet olunca da kendini daha güvende hissediyor. Güçlü bir ülkemiz varmış, hele hele bu manzarayı görünce de daha çok mutlu oluyor insan. İnsan aklına gelmeyecek şeyler yapıldı. Kayalar delindi, çok güzel bir zemine yapıldı. İmkansızı başardılar. Devlet sürekli yanımızdaydı. Bizi asla yalnız bırakmadılar” dedi. “Devletimiz verdiği sözü tutuyor” diyen diğer hak sahibi Tevrat Güzel ise, “Her şey çok güzel düşünülmüş. Park yerleri, ağaçlandırmalar hepsi dört dörtlük düşünülmüş”
diye konuştu.
Emlak Konut İnşaat Mühendisi Ahmet Öztürk

“Amacımız vatandaşlara çifte bayram yaşatmak”

Emlak Konut İnşaat Mühendisi Ahmet Öztürk, daha önce dağlık bir alan olan bölgede sosyal yaşam alanlarıyla modern bir şehir kurduklarını belirtti. Öztürk,
“Amacımız, bayram öncesi teslimlerimizi hızlandırarak vatandaşlara çifte bayram yaşatmak, aynı zamanda aileleriyle mutlu bir bayram geçirmelerini sağlamak. Bu yüzden çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz”
dedi.




#İndere
#Adıyaman
#Murat Kurum
#Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı
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