İndere'de çifte bayram: Bakan Kurum 'Dağları deldik yepyeni bir şehir kurduk' diyerek paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı’nı Adıyaman İndere’de yapımı tamamlanan evlerinde karşılayacak ailelerin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, "Bitti denilen yerden yeniden başladık. Dağları deldik, yepyeni bir şehir kurduk. Burası Adıyaman İndere. 16 bin konutluk bu uydu kentimizde depremzede kardeşlerimiz bayram sevincini artık yeni yuvalarında karşılıyor" dedi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişik Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut GYO, Adıyaman İndere’de 5 milyon metrekare alan üzerine 16 bin 467’si konut, 355’i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerinin büyük bölümünü tamamladı. 16 bin 333 bağımsız bölümün kurası çekildi, 2 bin 89 hak sahibine anahtarları teslim edildi. 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak bölgede, çalışmalar gece gündüz vardiya sistemiyle devam ediyor. 9 bin 500 mühendis, mimar ve işçinin bulunduğu şantiyede 600 iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar sürüyor. Konutlar, depreme dayanıklı ve yatay mimariye uygun zemin+4’ü geçmeyecek şekilde tasarlanıyor.