İnfazda kritik hafta: 6 suç kapsam dışı sayılacak

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin görüşünü alan AK Parti, düzenlediği taslağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu.

TASLAK REVİZE EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cezaevlerinin durumunu ve yeni infaz düzenlemesiyle ilgili çalışmaları Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve parti kurmaylarıyla birlikte masaya yatırdı. Bu kapsamda AK Parti’nin taslak üzerinde yeni bir çalışma yapacağı öğrenildi.

6 SUÇ KAPSAM DIŞI

Uyuşturucu, cinsel suçlar gibi 6 suçta yapılması planlanan indirim taslaktan çıkarılacak. Uyuşturucu suçlarında bu işin ticaretini yapanları kapsam dışı tutacak şekilde bazı cezaların infazında indirim planlanıyor.

SON ŞEKLİ VERİLECEK

AK Parti, bu hafta muhalefet partileriyle yeniden bir araya gelecek. Partilerle yapılacak görüşmenin ardından infaz yasası taslağına son şekli verilecek. AK Parti’nin bu hafta içerisinde taslağı TBMM’ye sunması bekleniyor.