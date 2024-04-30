İngiliz askeri Gazze yolunda

İngiliz ordusu 75 yıl sonra Gazze'ye dönmeye hazırlanıyor. İngiliz askerlerinin Gazze'ye inşa edilmeye başlanan "İşgal limanı"ndan yapılacak "yardım" faaliyetlerinde görev alabileceği belirtildi. BBC'nin haberine göre İngiliz hükümeti, iskeleden Gazze içlerine yardım taşıyacak kamyonlara İngiliz askerlerinin eşlik etmesini amaçlıyor. BBC'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, plan henüz Başbakan Rishi Sunak'a iletilmedi. Haber geçen hafta, üst düzey bir ABD askeri yetkilisinin Amerikan askerlerinin Gazze'de görev almayacağı ve yardım kamyonlarını kıyıya götürecek personeli başka bir ülkenin sağlayacağını belirtmesinin ardından geldi. İngiltere, projede çalışan yüzlerce ABD askeri ve denizciyi barındıracak Kraliyet Donanması gemisi de dahil olmak üzere, iskelenin inşası için halihazırda lojistik destek sağlıyor. Ayrıca İngiltere Savunma Bakanlığı geçen cuma günü yaptığı açıklamada, İngiliz askeri yetkililerinin, yardımların Gazze'ye gönderilmeden önce birkaç hafta boyunca inceleneceği Florida ve Güney Kıbrıs'taki ABD Merkez Komutanlığı'nı karargahında görev almaya başladığı kaydedildi. İngiliz Hidrografi Ofisi'nin ayrıca iskelenin inşasına yardımcı olmak için Gazze kıyı şeridinin analizini ABD ile paylaştığı da belirtildi.