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İngiliz askeri Gazze yolunda

İngiltere, Gazze'nin ortasına inşa edilmeye başlanan "işgal limanı"na "yardım" gerekçesiyle asker göndermeye hazırlanıyor. BBC'nin haberine göre askerler, iskeleden Gazze içlerine yardım taşıyacak kamyonlara eşlik edecek.

04:00 - 30/04/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 01:34 - 30/04/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İngiliz ordusu 75 yıl sonra Gazze'ye dönmeye hazırlanıyor. İngiliz askerlerinin Gazze'ye inşa edilmeye başlanan "İşgal limanı"ndan yapılacak "yardım" faaliyetlerinde görev alabileceği belirtildi. BBC'nin haberine göre İngiliz hükümeti, iskeleden Gazze içlerine yardım taşıyacak kamyonlara İngiliz askerlerinin eşlik etmesini amaçlıyor. BBC'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, plan henüz Başbakan Rishi Sunak'a iletilmedi. Haber geçen hafta, üst düzey bir ABD askeri yetkilisinin Amerikan askerlerinin Gazze'de görev almayacağı ve yardım kamyonlarını kıyıya götürecek personeli başka bir ülkenin sağlayacağını belirtmesinin ardından geldi. İngiltere, projede çalışan yüzlerce ABD askeri ve denizciyi barındıracak Kraliyet Donanması gemisi de dahil olmak üzere, iskelenin inşası için halihazırda lojistik destek sağlıyor. Ayrıca İngiltere Savunma Bakanlığı geçen cuma günü yaptığı açıklamada, İngiliz askeri yetkililerinin, yardımların Gazze'ye gönderilmeden önce birkaç hafta boyunca inceleneceği Florida ve Güney Kıbrıs'taki ABD Merkez Komutanlığı'nı karargahında görev almaya başladığı kaydedildi. İngiliz Hidrografi Ofisi'nin ayrıca iskelenin inşasına yardımcı olmak için Gazze kıyı şeridinin analizini ABD ile paylaştığı da belirtildi.



Öğrencilerinin Filistin ayaklanması ABD'deki tüm üniversitelere yayıldı: Gazze Dayanışma Kampı'nda arbede çıktı çok sayıda gözaltı var

ABD'nin Los Angeles kentinde yer alan California Üniversitesi (UCLA) öğrencilerinin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Filistinlilere destek gösterisinde bulunmak amacıyla kampüste kurduğu Gazze Dayanışma Kampı, üçüncü gününde devam ederken, İsrail destekçileri ile Filistin destekçileri arasında arbede çıktı. Gazze gerginliği devam ederken, İsrail'in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de hızla yayıldı. Üniversitelerde devam eden Filistin yanlısı protestolarda eylemcilere sert müdahalede bulunan polis Indiana Üniversitesi'nde 23, Arizona Eyalet Üniversitesi'nde 72, Washington Üniversitesi'nde 80, Northeastern Üniversitesi'nde ise 100 Filistin destekçisini gözaltına aldı.




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