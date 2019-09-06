İngiltere'de Gülen’le görüştürüldük

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik açılan dava kapsamında yargılanan eski kaymakam Abdurrahman Korucu'nun dosyasına önemli bir tanık ifadesi girdi. Gemlik Kaymakamı olarak görev yaparken 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen Cahit Işık, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı oldu. Işık, devresi olan ve kaymakamların devre imamı olduğunu belirttiği Abdurrahman Korucu ile birlikte 52 ismi fotoğraflarından teşhis etti, üniversite yıllarından kaymakam adaylığı ve kaymakam olarak görev yaptığı yıllara ilişkin önemli bilgiler verdi.

DUMANLI İLE AYNI EVDEYDİK

1982 yılında üniversite eğitimi için gittiği İstanbul'da FETÖ ile tanıştığını anlatan Cahit Işık, Beyazıt'ta bulunan Şükür Apartmanı'ndaki örgüt evinde kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı ile birlikte kaldıklarını belirtti. Işık, "Dumanlı'nın evde herhangi bir görevi yoktu. Ancak güzel bir çantası vardı ve bu çantayla Sızıntı dergisinin bayilerdeki dağıtım ve satım işlerini takip ederdi. Bu ev vitrin olarak kullanılan bir evdi" dedi.

1992'DE GÖRÜŞTÜRÜLDÜK

Elebaşı Fetullah Gülen

1990 yılında kaymakamlık sınavını kazandığını, mülakatı da geçtikten sonra 59 kaymakam adayının 1992 yılında İngiltere'ye eğitime gittiğini belirten Işık, burada elebaşı Fetullah Gülen'in katıldığı toplantıya götürüldüklerini anlattı. Işık, şunları söyledi: "Biz devre olarak bu yapıya mensup 15-20 kişi Londra'ya toplantıya gittik. Toplantıya FETÖ lideri Fetullah Gülen de gelmiş. Yine orada 15-20 kişilik grup vardı. Bunlar bizim kaymakam devrelerimiz değildi, çeşitli bakanlıklardan ve üniversitelerden gönderilmiş kişilerdi. FETÖ lideri toplam 40 kişilik gruba hitaben konuşma yaptı. Bundan bir iki ay sonra biz yine Londra'ya toplantıya çağrıldık. Ancak kaza geçirdiğimiz için toplantıya katılamadık."

ALTUNİZADE'DE TOPLANTI

Elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt üyeleriyle görüştürüldüğü İstanbul Altunizade'deki dershanede kaymakamlarla da toplantılar yaptığı anlaşıldı. Işık, 1992 Aralık ayında örgüt üyesi devreleriyle birlikte buraya gittiklerini belirterek, "Buraya gece vakti vardık. Sabah namazı sonrası Fetullah Gülen bir koltuğa oturarak salona hitaben konuşma yaptı. Bize yönelik önemli görevde olacaksınız, kendinize dikkat edin mahiyetinde bir konuşması vardı. Bu toplantıda bize 'hocanın hatırası' diye birer tane kalem verildi" diye konuştu.

REKLAM

EBRU TV SOHBETİ YAPTI

2011 Aralık'ta İçişleri Bakanlığının düzenlediği programla ABD’ye gittikleri sırada İsmail Gündüz, Şakir Erden, İsmail Çetinkaya ve Salih Bıçak isimli kaymakamlarla Pensilvanya'ya gittiklerini söyleyen Işık, Gülen’le yaptıkları özel görüşmeyi şöyle anlattı: “10 dakika kadar görüşme esnasında Amerika'da yayınlanan Ebru TV'den bahsetti. Bize 'Arkadaşlar bu Ebru TV'nin yayın alanını genişleteceğiz, nereye yayın yapalım?' dedi. Yine kendisi 'İngilizce konuşan neresi varsa oraya yayın yapalım' dedi. Başkaca bir örgütsel konuşma olmadı.”

AK Parti aleyhine bilgi istiyorlardı

2014'te "Halil hoca" adlı örgüt sorumlusunun telefonuna ByLock yüklediğini aktaran Işık, 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası örgüt toplantılarıyla ilgili de bilgi verdi. 2012'de Gemlik Kaymakamı olarak atandığını belirten Işık, örgüt toplantılarına Bursa il merkezi ile ilçelerinde görev yapan FETÖ üyesi mülki idare amirlerinin katıldığını aktardı. Işık, şu ifadeleri kullandı: "17-25 Aralık sonrası toplantılara Mustafakemalpaşa Kaymakamı Kazım Karabulut, ismini hatırlamadığım Karabey Kaymakamı, vali yardımcıları Eyüp Sabri Kartal ve Samet Ercoşkun, sonradan Bursa Vali Yardımcısı olan Mehmet Polat ve ben devam ediyorduk. Sorumlu imam bize, 'Görev yaptığınız yerlerde AK Parti'nin kullanabileceğimiz açıklarını bize belgeler halinde toplayın getirin' dedi. Bunları hükümet aleyhine kullanacaklarını ifade ediyorlardı. Ancak Gemlik ilçesi ile ilgili bu şahsa hiçbir bilgi ve belge vermedim. Diğerlerinin verip vermediğini bilmiyorum.”