İngiltere'den 20, Katar ve Umman'dan 12'şer adet uçak alımı planlanıyor

Starmer'ın ziyaretine 3 Eurofighter uçağı eşlik etti, Türk hava sahasına girişlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar tarafından karşılandı. F-16'lar, Eurofighter'lara Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığına kadar refakat etti.