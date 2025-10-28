İngiltere'den 20, Katar ve Umman'dan 12'şer adet uçak alımı planlanıyor

Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Starmer arasındaki görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
"İngiltere'den 20 adet, Katar ve Umman'dan 12'şer adet Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz" diyen Güler, Katar'dan alınacak uçakların yeni yılın başında gelebileceğini söyledi.
3 uçak eşlik etti
Starmer'ın ziyaretine 3 Eurofighter uçağı eşlik etti, Türk hava sahasına girişlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar tarafından karşılandı. F-16'lar, Eurofighter'lara Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığına kadar refakat etti.