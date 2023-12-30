İnlerine girildi! Son dönemdeki en yüksek rakam

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 71 hedefe hava harekatı icra ettik. Harekatlar, çatışmalar ve diğer vasıtalarla toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Güler, "Bildiğiniz gibi 22 ve 23 Aralık’ta maalesef Pençe-Kilit Harekât bölgesinde 12 kahraman evladımızı şehit verdik. Acımız büyük ama irademiz tam. Ve bu değerli evlatlarımızın intikamlarını aldık, almaya devam ediyoruz. En ağır şekilde almaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.