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İnlerine girildi! Son dönemdeki en yüksek rakam

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde 467 kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirdi.

Seren Som
Seren Som
14:31 - 30/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
MSB ele geçirilen silahların görüntüsünü paylaştı.
MSB ele geçirilen silahların görüntüsünü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten teslim olanın verdiği bilgiler doğrultusunda komandolarımız, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirdi. Bu sayı son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamı oldu"
denildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat şu şekilde:
  1. 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek
  2. 56 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı
  3. 314 el bombası
  4. 2 adet PKMS makineli tüfek yedek namlusu
  5. 146 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü
  6. 139 adet tahta dipçik
  7. çeşitli yaşam malzemesi


#MSB
#Irak
#PKK
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