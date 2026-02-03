Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İnşaat şantiyelerini hedef alan hırsızlıkta tutuklu sayısı 18’e yükseldi

İnşaat şantiyelerini hedef alan hırsızlıkta tutuklu sayısı 18’e yükseldi

15:413/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber
İstanbul
İstanbul

İstanbul merkezli 4 ilde, bakır kablo ve inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, teknik ve fiziki takip sonucu Beşiktaş'ta iş yeri ve şantiyeden hırsızlık yapan 9 zanlının suçüstü yakalandığı belirtildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekiplerin, İstanbul, Ankara, Bursa ve Kırıkkale'de 66 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 19 şüpheliyi daha gözaltına aldıkları öğrenildi.

Ekiplerin, şüphelilerin şantiye ve iş yerlerinden gerçekleştirdikleri hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de elde ettikleri kaydedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yaptığı basın açıklamasında, kamuoyuna 30 Ocak'ta duyurulan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'unun tutuklandığını bildirmişti.






#Hırsızlık
#inşaat malzemesi
#İstanbul
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı