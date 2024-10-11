İnsanlığın vicdanı Gazze'de uyandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Gazze'de gerçekleşen işgal ve soykırımın birinci yılında, dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelerek üniversite eğitimi alan öğrencilerin katılımıyla "Uluslararası Öğrencilerin Gözünden Gazze Paneli ve Sergisi" programı düzenledi. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki program, Filistinli öğrenci Abed Al Raman Sarab'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ocak 2009'daki Dünya Ekonomik Forumu (WEF) panelinde dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e "One minute" çıkışı ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin hakkında gerçekleştirdiği konuşmalarından çeşitli kesitler ile İsrail'in Gazze'deki zulmünü anlatan kısa film gösterildi.
ADALETSİZLİK ARTIYOR
Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımla dünyada insanlık vicdanının uyanışa geçtiğini söyledi. Dünyada adaletsizlik, zulüm, kan ve gözyaşının çoğaldığını belirten Erdoğan, Filistin'e, Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası hukukun olduğu bir dönemde Hiroşima ve Nagazaki'ye atılanın dört misli bomba atıldığını kaydetti.
BOYKOT DA ÖNEMLİ
İsrail'e destek veren firmalara karşı boykotun önemine de değinen Erdoğan, şunları kaydetti: "Konuşmak önemli ama boykot da önemli. Ne olur boykotla? Ne yapabilirim boykotla? Özellikle birkaç markanın dersini almasını sağlamak lazım. Özellikle birkaç büyük marka mesela şu ülkeden çekildi, bu ülkede operasyonlarını bitirmek zorunda kaldı, dükkanlarını kapattı. Bunların çok gücü var. Bunlar çünkü bütün bir direniş cephesine moral verecek işler. Hiç olmazsa çok sevdiğimiz o içeceği artık içmeyelim. Çünkü Türkiye'de özellikle her şeyin alternatifi var, yerlisi var. Mahkum değiliz, muhtaç değiliz. Hiç olmazsa bir şey yapıyoruz diyelim."