İnsanlığın vicdanı Gazze'de uyandı

İsrail'e destek veren firmalara karşı boykotun önemine de değinen Erdoğan, şunları kaydetti: "Konuşmak önemli ama boykot da önemli. Ne olur boykotla? Ne yapabilirim boykotla? Özellikle birkaç markanın dersini almasını sağlamak lazım. Özellikle birkaç büyük marka mesela şu ülkeden çekildi, bu ülkede operasyonlarını bitirmek zorunda kaldı, dükkanlarını kapattı. Bunların çok gücü var. Bunlar çünkü bütün bir direniş cephesine moral verecek işler. Hiç olmazsa çok sevdiğimiz o içeceği artık içmeyelim. Çünkü Türkiye'de özellikle her şeyin alternatifi var, yerlisi var. Mahkum değiliz, muhtaç değiliz. Hiç olmazsa bir şey yapıyoruz diyelim."