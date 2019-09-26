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EĞİTİM

İnsansız sualtı sistemlerinin birincisi Bahçeşehir

Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden oluşan GRAVITY ROBOTICS takımı, Teknofest’te “İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması”nda birinci oldu. GRAVITY ROBOTICS takımı şampiyonluk kupalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri
Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri

Bahçeşehir 50. Yıl Nakkaştepe Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Aykan Örsçelik, Bora Baysal, Korak Koca, Aslı Gönül Ansen, Zeynep Keskiner, Rozem Dile Aydoğdu, Ali Trenova ve Gürsel Genç’ten oluşan GRAVITY ROBOTICS takımı, Bahçeşehir Üniversitesi’nden BAUROV takımı üyesi de olan mentorları Kağan Kapıcıoğlu önderliğinde iki ayrı elemeyi başarıyla geçti ve yarışmada tüm görevleri yapan tek takım olarak şampiyon olmaya hak kazandı.

11 PROJEYLE KATILDI

Bahçeşehir Koleji takımları Teknofest’te lise düzeyinde 9 ve ortaokul düzeyinde 2 olmak üzere toplam 11 proje ve altı farklı kampüsü ile finallere kalmaya hak kazandı. Bahçeşehir Koleji öğrencileri sekiz ay boyunca hazırlandıkları yarışmalarda, “Savaşan İnsansız Hava Araçları”, “İnsanlık Yararına Teknolojiler” ve “İnsansız Sualtı Sistemleri” kategorilerinde elemeleri geçerek ve finallerde yarışmaya hak kazandılar.

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