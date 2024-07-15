Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, teröristlerin yuvalarını ve sığınaklarını yok ederek bölgeyi temizlemeye kararlılıkla devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, iki ayrı bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
'Teröristler için kaçacak yer yok'
'Teröristler için kaçacak yer yok'
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için hiçbir yerin güvenli olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi"
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2 saat önce