|
Gündem

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgeleri ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Pınar Görgü
13:55 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:12 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mehmetçik, teröristlerin yuvalarını ve sığınaklarını yok ederek bölgeyi temizlemeye kararlılıkla devam ediyor.
Mehmetçik, teröristlerin yuvalarını ve sığınaklarını yok ederek bölgeyi temizlemeye kararlılıkla devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, iki ayrı bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



'Teröristler için kaçacak yer yok'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için hiçbir yerin güvenli olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi"


#MSB
#Irak
#PKK
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İllerin listesi tek tek açıklandı: Herkes memleketinde kalsa nüfus kaç olurdu? İstanbul yarı yarıya...