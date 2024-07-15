Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi… pic.twitter.com/l8bsWoRs2Y