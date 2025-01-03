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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist yok edildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist yok edildi

Semih Kara
Semih Kara
14:213/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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9 terörist etkisiz hale getirildi.
9 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.



#Suriye
#Irak
#Türk Silahlı Kuvvetleri
#Milli Savunma Bakanlığı
#Terör Örgütü PKK/YPG

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