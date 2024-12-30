Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe: 11 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli"
"Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli"
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 11 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,
“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.
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